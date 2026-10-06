Theo quyết định đưa vụ án hình sự ra xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Đức Anh (sinh năm 2005, ngụ phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) bị Viện KSND TP. Đồng Nai truy tố về các tội “Giết người” và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo thông tin báo Tiền Phong , sáng nay, ngày 6/10, TAND TP. Đồng Nai xét xử công khai vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người vô tội tử vong, 1 người bị thương nặng xảy ra tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh.

Theo thông tin báo Thanh Niên , theo cáo trạng của Viện KSND thành phố Đồng Nai, Nguyễn Đức Anh có quan hệ tình cảm với chị Đ.T.P.A (17 tuổi, ở xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai). Tháng 7.2026 chị Đ.T.P.A chủ động chia tay. Vì chuyện này, Nguyễn Đức Anh có ý định giết chị Đ.T.P.A để trả thù.

HĐXX gồm: Thẩm phán Võ Thị Thanh Phượng (Chủ tọa phiên tòa), thẩm phán Trần Nam Phương cùng các Hội thẩm nhân dân: Đoàn Văn Đây, Dương Thanh Long và Bùi Tấn Đô. Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa là ông Nguyễn Hoàng Phong (Kiểm sát viên).

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 2.9, sau cuộc nhậu với nhóm bạn, Nguyễn Đức Anh nói dối nhờ anh Nguyễn Minh Nhật chở đến ấp Bùi Chu (xã Bình Minh) để đòi số tiền 5 triệu đồng.

Trước khi đi, Nguyễn Đức Anh bảo người bạn chở về phòng trọ lấy đồ (không nói rõ đồ gì). Tại đây, Nguyễn Đức Anh lấy 1 cây kiếm và 1 con dao giấu trong người.

Theo chỉ dẫn của Nguyễn Đức Anh, người bạn chạy tới nhà chị Đ.T.P.A và chạy quanh nhà khoảng 3 lần để Đức Anh quan sát, tìm cách vào nhà chị Đ.T.P.A.

Lúc này, ông Đ.V.R (cha của chị Đ.T.P.A) đi làm về, Đức Anh nói với anh Nhật: "Để tao thịt ông này, ông này là cha của thằng thiếu nợ tao". Anh Nhật liền can ngăn và chở Đức Anh về nhà rồi anh Nhật đi về.

Đến khoảng 0 giờ ngày 3.9, Nguyễn Đức Anh một mình đi xe máy quay lại nhà người yêu cũ. Tại đây, Nguyễn Đức Anh trèo lên mái nhà cạy ô cửa giếng trời để đột nhập vào trong, thì bị ông Đ.V.R phát hiện.

Cơ quan điều tra đang thực nghiệm điều tra hiện trường. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Không vào được nhà người yêu cũ, Nguyễn Đức Anh trèo qua mái nhà của anh N.V.Q (40 tuổi, nằm sát vách) rồi mở cửa tầng 2 (không khóa) đột nhập vào trong.

Khi bị phát hiện, Nguyễn Đức Anh đã dùng dao chém cả nhà anh N.V.Q. Hậu quả vợ cùng 2 người con của anh chị là 2 cháu là N.T.H (11 tuổi) và N.N.H (hơn 1 tuổi) tử vong. Anh N.V.Q bị thương nặng, nguy kịch và được đưa vào Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cấp cứu. Tại đây, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ và cứu sống được anh Q.

Tại cơ quan điều khai, Nguyễn Đức Anh khai nhận không quen biết và cũng không có mâu thuẫn với các nạn nhân.

Theo Viện KSND thành phố Đồng Nai, đây là vụ án được liên ngành công an - viện kiểm sát - tòa án thống nhất chọn làm án điểm, tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhanh. Từ lúc xảy ra vụ thảm án đến ngày xét xử chỉ có 34 ngày.

Ngày 5/10, luật sư Đậu Thị Quyên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại trong vụ án, cho biết anh Nguyễn Viết Q. (41 tuổi), nạn nhân sống sót trong vụ án không thể trực tiếp tham dự phiên tòa do tình trạng sức khoẻ và tâm lý chưa cho phép. Anh trai anh Q. sẽ là đại diện ủy quyền để tham gia phiên xét xử.