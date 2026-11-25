Cơ sở này do Phạm Vũ Nguyệt Nga, 26 tuổi, trú tỉnh Gia Lai, làm chủ, đăng ký kinh doanh dịch vụ cắt tóc, làm đầu, gội đầu và phun xăm thẩm mĩ. Tuy nhiên, JK không được cấp phép khám chữa bệnh.

Theo thông tin báo VietNamNet, ngày 22/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phát đi thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cơ sở thẩm mĩ JK ở số 89C Lý Thái Tổ, phường Buôn Ma Thuột.

Theo cơ quan điều tra, Cơ sở thẩm mĩ JK do Phạm Vũ Nguyệt Nga (26 tuổi, trú tại xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) làm chủ; ngành, nghề đăng ký hoạt động gồm: cắt tóc, làm đầu, gội đầu, phun xăm thẩm mĩ.

Cơ sở thẩm mĩ JK do Phạm Vũ Nguyệt Nga (26 tuổi, trú tại xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) làm chủ. Ảnh: VietNamNet.

Mặc dù cơ sở không được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; không có người chịu trách nhiệm chuyên môn theo quy định nhưng các đối tượng đã thuê người không có chuyên môn, giấy phép hành nghề đóng giả bác sĩ, chuyên gia.

Theo thông tin VNExpress, để thu hút khách, nhóm này thuê những người không có chuyên môn, giấy phép hành nghề đóng giả bác sĩ, chuyên gia. Họ tư vấn sai sự thật về phương pháp làm đẹp, công dụng của máy móc, thiết bị để dụ khách sử dụng các dịch vụ như cắt mí, xóa sẹo, xóa nếp nhăn.

Công an bước đầu xác định 20 khách hàng đã sử dụng dịch vụ, trả tổng cộng hơn 260 triệu đồng. Bốn người đã bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo cho những ai là bị hại của cơ sở trên sớm đến đơn vị tại số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột để trình báo, hoặc liên hệ qua số điện thoại 0694.389.144, 0942.063.673 để được hướng dẫn xử lý theo quy định của pháp luật.

Xử phạt 267 triệu đồng, tước giấy phép 6 tháng cơ sở thẩm mỹ “tư vấn truyền NMN, tế bào gốc” Phòng khám Kamly bị phạt 267 triệu đồng do 6 vi phạm, trong đó có quảng cáo vượt phạm vi hành nghề và áp dụng kỹ thuật chưa được cấp phép.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ak-lak-co-chu-26-tuoi-thue-nguoi-ong-gia-bac-si-tai-co-so-tham-mi-lua-hang-chuc-khach-773934.html