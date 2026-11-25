Giá vàng nhẫn cũng giảm sâu. Công ty Phú Quý 2 lần giảm giá vàng miếng chỉ trong vài phút với mức đi xuống 1,7 triệu đồng/lượng, mua vào 128 triệu đồng, bán ra 132 triệu đồng. Công ty SJC giữ nguyên giá mua vào 127,3 triệu đồng, bán ra 133,4 triệu đồng…

Theo thông tin báo Thanh Niên , ACB giảm giá vàng miếng SJC 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 129,5 triệu đồng, bán ra 134 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá bán 500.000 đồng, xuống 134,5 triệu đồng, trong khi mua vào giữ nguyên ở mức 133 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng vàng miếng SJC, mua vào còn 128 triệu đồng, bán ra 133,5 triệu đồng. Trong khi đó Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ nguyên giá vàng miếng sau kỳ nghỉ, mua vào 128,5 triệu đồng, bán ra 133,5 triệu đồng…

Trên đồ thị Kitco, giá vàng ban đầu dao động quanh vùng 3.634 USD/ounce, sau đó giảm nhanh qua các mốc 3.600 USD và 3.570 USD/ounce. Đà bán kéo giá xuống thấp nhất 3.540 USD/ounce, thấp hơn khoảng 94 USD, tương đương 2,6%, so với vùng 3.634 USD/ounce.

Theo thông tin báo VietNamNet , theo dữ liệu Kitco, lúc 7h56 ngày 25/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay được niêm yết ở mức 3.556,10 USD/ounce mua vào và 3.558,10 USD/ounce bán ra.

Sau khi chạm đáy, giá vàng phục hồi khoảng 16 USD/ounce. Dù bảng giá tại thời điểm cập nhật hiển thị mức tăng nhẹ 1 USD/ounce, tương đương 0,03%, giá mua vào vẫn thấp hơn gần 78 USD/ounce so với vùng 3.634 USD/ounce trên đồ thị.

Lúc 21h ngày 24/11 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức 3.619 USD/ounce, giảm 17 USD, tương đương 0,47% so với phiên trước. Trước đó, vàng đã phục hồi đáng kể sau khi rơi xuống sát 3.500 USD/ounce trong phiên 21/11, mức thấp nhất trong 14 tháng.

Nguyên nhân chính khiến vàng mất đà là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 8-9/12. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường đang đặt cược xác suất tăng 25 điểm cơ bản lên tới 95,1%, so với 88,6% hôm thứ Sáu.

Phát biểu của Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams tiếp tục củng cố quan điểm thắt chặt tiền tệ. Ông cho rằng Fed còn nhiều việc phải làm để đưa lạm phát về mục tiêu 2%. Lạm phát được dự báo ở mức 3,5% vào cuối năm 2026 và chỉ trở lại mục tiêu trong năm 2028.

Đáng chú ý, vàng giảm ngay cả khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt. Điều này cho thấy áp lực từ kỳ vọng lãi suất và sự dịch chuyển dòng vốn đang lấn át các yếu tố thường hỗ trợ kim loại quý.

Một yếu tố khác là sự phục hồi của nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) sau thông tin Nvidia tái bổ nhiệm Jensen Huang làm Chủ tịch kiêm CEO ngày 23/11. Diễn biến này góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư đối với nhóm tài sản rủi ro.

Trong khi đó, căng thẳng Mỹ-Iran và bất ổn tại eo biển Hormuz vẫn hỗ trợ nhu cầu trú ẩn, nhưng chưa đủ sức đảo ngược xu hướng.

Dữ liệu kinh tế Mỹ đang phát đi những tín hiệu trái chiều. PMI tổng hợp tháng 11 giảm xuống 54,6 điểm từ 55,9 điểm trong tháng trước, cho thấy hoạt động kinh doanh chậm lại. Tuy nhiên, chi phí đầu vào và giá bán vẫn tăng, làm dấy lên lo ngại lạm phát tiếp tục cao hơn mục tiêu Fed.

Thị trường đặc biệt chú ý báo cáo thu nhập và chi tiêu cá nhân tháng 10 của Mỹ, trong đó có chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), dự kiến được công bố vào tối 25/11 theo giờ Việt Nam.

Nếu lạm phát cao hơn dự báo, kỳ vọng Fed tăng lãi suất có thể tiếp tục được củng cố, gây thêm áp lực lên vàng. Ngược lại, số liệu hạ nhiệt có thể giúp kim loại quý phục hồi.