Liên quan đến sức khỏe người duy nhất sống sót, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cho biết, anh Nguyễn Viết Q. (41 tuổi, chồng và cha các nạn nhân) đã qua cơn nguy kịch. Sau ca phẫu thuật kéo dài, anh Q. đã tỉnh táo, tự thở và có thể trò chuyện với bác sĩ, dù sức khỏe còn rất yếu.

Theo thông tin báo Dân trí , chiều 4/9, thi thể 3 mẹ con chị M. trong vụ thảm án ở Đồng Nai đã được gia đình đưa về quê nhà ở xã Giai Lạc (Nghệ An) an táng. Rất đông hàng xóm, đồng nghiệp đã đến đưa tiễn. Chính quyền địa phương cũng cử lực lượng hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự.

Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt quy trình "báo động đỏ", huy động ê-kíp liên khoa như Chấn thương chỉnh hình, Nội tiêu hóa, Răng hàm mặt... để cấp cứu. Bệnh nhân được đưa vào phòng phẫu thuật lúc 4h sáng trong tình trạng hôn mê.

Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Đình Lợi, phụ trách Khoa Gây mê hồi sức, cho biết khoảng 3h sáng 3/9, bệnh viện tiếp nhận anh Q. trong tình trạng đa chấn thương, mất máu nhiều, huyết áp bằng 0, đặc biệt cánh tay trái bị chém gần như đứt lìa, đứt động mạch. Ngoài ra, bệnh nhân còn có các vết thương ở vùng đầu, mắt, miệng, cổ, ngực và bụng.

Bác sĩ Lợi chia sẻ, trong 4 giờ đầu, các bác sĩ tập trung xử lý vết thương nghiêm trọng nhất ở cánh tay để cầm máu. Sau đó, ê-kíp tiếp tục khâu và điều trị các tổn thương còn lại ở đầu, bụng và chân.

Ca mổ kéo dài 6 tiếng, bệnh nhân phải truyền tới 20 đơn vị máu. Hiện các vết thương hồi phục tốt, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi hồi sức và chống nhiễm trùng.

"Sau 6 giờ, bệnh nhân được khâu rất nhiều vị trí trên cơ thể với 20 đơn vị máu. Hiện, bệnh nhân đã tỉnh táo, tự thở được, có thể nói chuyện, các vết thương hồi phục tốt. Các bác sĩ tiếp tục điều trị hồi sức các vết thương, chống nhiễm trùng", bác sĩ Lợi cho biết.

Gia đình đưa thi thể ba mẹ con về an táng tại Nghệ An. Ảnh: Báo Dân trí.

Như trước đó báo Tiền Phong đưa tin, nghi phạm được xác định cư trú tại phường Hố Nai. Người này được cho là mang theo dao tìm đến nhà bạn gái nhưng đi nhầm vào nhà của gia đình anh Q.

Sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực và vận động nghi phạm đầu thú. Khoảng 20 phút sau, đối tượng mở cửa và bị cảnh sát khống chế.

Các đơn vị nghiệp vụ vông an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với công an xã Bình Minh khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, lấy lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân, động cơ và toàn bộ diễn biến vụ án.