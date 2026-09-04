NÓNG: TP.HCM thu hồi, tiêu hủy toàn bộ dầu mù u Thái Dương

Ngày 3/9, Phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế TP.HCM công bố danh sách xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực dược - mỹ phẩm trên địa bàn thành phố do có nhiều vi phạm trong kinh doanh, sản xuất, quản lý thời gian gần đây.

Theo thông tin từ VietNamNet, quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Sở Y tế TPHCM ngày 25/8, Công ty TNHH Dược phẩm Đại Hưng (địa chỉ trụ sở tại phường Tân Phú, TPHCM) bị xác định có 2 hành vi vi phạm hành chính.

Cụ thể, từ tháng 11/2024 đến tháng 3/2025, Công ty TNHH Dược phẩm Đại Hưng đã tổ chức sản xuất Dầu mù u Thái Dương khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Với hành vi này, công ty bị phạt 90 triệu đồng, đồng thời bị đình chỉ hoạt động sản xuất mỹ phẩm cho đến khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định, nhưng không quá 24 tháng.

Ngoài ra, công ty bị xác định sản xuất mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Theo Cục Quản lý Dược, Dầu mù u Thái Dương chai 10ml, số đăng ký 004405/23/CBMP-HCM, số lô 250212, ngày sản xuất 28/2/2025, hạn sử dụng 28/2/2028 không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu thể tích.

Mẫu sản phẩm do Trung tâm Kiểm nghiệm - Sở Y tế TP Đà Nẵng lấy mẫu và kiểm nghiệm. Phiếu kiểm nghiệm ngày 30/6/2025 xác định mẫu không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu thể tích.

Với hành vi này, Công ty TNHH Dược phẩm Đại Hưng bị phạt thêm 70 triệu đồng.

Tổng số tiền phạt đối với hai hành vi là 160 triệu đồng.

Dầu mù u Thái Dương bị thu hồi và tiêu hủy

Theo thông tin từ VnExpress, Sở Y tế TPHCM yêu cầu công ty thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm Dầu mù u Thái Dương do công ty sản xuất trong thời gian chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày công ty nhận được quyết định. Toàn bộ chi phí tổ chức thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty TNHH Dược phẩm Đại Hưng chi trả.

Đối với lô Dầu mù u Thái Dương chai 10ml, số lô 250212, ngày sản xuất 28/2/2025, hạn sử dụng 28/2/2028 bị xác định không đạt tiêu chuẩn về chỉ tiêu thể tích, quyết định nêu rõ không áp dụng biện pháp buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm đối với vi phạm này.

Thông tin MỚI vụ nhóm khách nữ túm tóc tài xế taxi vì từ chối chở quá số người Cơ quan điều tra đã tạm giữ 4 người để làm rõ dấu hiệu của tội “Gây rối trật tự công cộng” liên quan vụ tài xế taxi bị hành hung tại địa bàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-tphcm-thu-hoi-tieu-huy-toan-bo-dau-mu-u-thai-duong-767984.html