Danh tính phó hiệu trưởng tử vong trong vụ cháy trường tiểu học

Đời sống 02/09/2026 16:00

Một hiệu phó trường tiểu học trên địa bàn phường Trương Quang Trọng (Quảng Ngãi) nghi bị điện giật tử vong. Hiện cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 2/9, một lãnh đạo UBND phường Trương Quang Trọng (Quảng Ngãi) cho biết công an đang điều tra nguyên nhân vụ cháy tại Trường Tiểu học số 2 Trương Quang Trọng, làm một phó hiệu trưởng tử vong.

Khoảng 8h50 ngày 2/9, người dân nghe tiếng nổ phát ra từ Trường Tiểu học số 2 Trương Quang Trọng. Sau đó nhiều người phát hiện ngọn lửa bùng lên tại một phòng làm việc của trường nên báo công an.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã đến hiện trường khống chế ngọn lửa. Đến khoảng 9h30 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt.

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Hiện trường vụ cháy khiến thầy hiệu phó tử vong - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, một người dân ở trước cổng trường Trường tiểu học số 2 Trương Quang Trọng cho biết, khoảng 8 giờ 30 có nghe một tiếng nổ lớn, kèm mùi khét. Lúc đó, một số người làm ở gần chạy vào trường thì phát hiện thầy T. (Phó hiệu trưởng Trường tiểu học số 2 Trương Quang Trọng) đã bị điện giật cháy, gây tử vong.

 

Liên quan đến việc này, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng, cho biết hiện vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học số 2 Trương Quang Trọng đang được công an điều tra làm rõ. Khi nào có thông tin cụ thể sẽ cung cấp cho báo chí.

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