'Công phu nữ túc', bứt phá phòng vé hè 2026 và bước ngoặt của Địch Lệ Nhiệt Ba

Thành tích ấn tượng này giúp bộ phim giữ vững vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp doanh thu phòng vé Trung Quốc năm 2026, đồng thời là tác phẩm duy nhất của mùa phim hè vượt qua cột mốc 2 tỉ NDT. Do sức hút quá lớn, thời gian chiếu rạp của phim đã được gia hạn kéo dài đến ngày 10/9.

Phim điện ảnh Công phu nữ túc tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những hiện tượng phòng vé nổi bật nhất mùa hè năm 2026 tại Trung Quốc. Theo dữ liệu từ Maoyan Professional Edition, sau 40 ngày công chiếu kể từ khi ra rạp vào ngày 11/7, tác phẩm đã chính thức vượt mốc 2,3 tỉ NDT doanh thu (hơn 66,9 triệu lượt khán giả đến rạp).

Bộ phim đánh dấu sự trở lại đầy ngoạn mục của "Vua hài" Châu Tinh Trì trong vai trò đạo diễn kiêm biên kịch. Công phu nữ túc tiếp tục phát huy công thức thành công quen thuộc của ông khi kết hợp hài hòa giữa võ thuật, thể thao và tiếng cười giải trí .

Nội dung phim xoay quanh hành trình nỗ lực vượt qua nghịch cảnh của một đội bóng đá nữ để theo đuổi đam mê sân cỏ. Dù gợi nhớ đến siêu phẩm Đội bóng Thiếu Lâm lừng lẫy một thời, tác phẩm mới lần này lại mang làn gió mới mẻ khi đặt các nhân vật nữ vào vị trí trung tâm của câu chuyện.

Bên cạnh sự dẫn dắt tài tình của Châu Tinh Trì cùng màn thể hiện duyên dáng của Trương Tiểu Phỉ (vai đội trưởng Song Song) và Trương Nghệ Hưng (vai huấn luyện viên Từ Phong), Địch Lệ Nhiệt Ba chính là điểm sáng thu hút nhiều sự chú ý nhất. Vào vai Ngọc Lung – một tiền đạo cá tính, thi đấu lăn xả và tràn đầy tinh thần chiến đấu, mỹ nhân Tân Cương đã có màn lột xáo hình ảnh đầy ngoạn mục.

Để hóa thân trọn vẹn vào vai diễn một nữ cầu thủ thực thụ, Địch Lệ Nhiệt Ba đã trải qua quá trình huấn luyện thể lực khắt khe và rèn luyện kỹ năng bóng đá chuyên nghiệp. Trên phim, cô không ngần ngại để mặt mộc, để xõa tóc đẫm mồ hôi hay thực hiện những phân cảnh lăn xả trên sân bóng đầy bùn lầy. Việc một ngôi sao vốn nổi tiếng với hình ảnh lộng lẫy, kiêu sa chấp nhận từ bỏ sự hào nhoáng để lăn xả vì vai diễn đã nhận được vô số lời khen ngợi từ giới chuyên môn lẫn khán giả.

Khởi đầu ấn tượng với 568 triệu NDT chỉ sau 3 ngày công chiếu, Công phu nữ túc không chỉ củng cố vị thế thương hiệu điện ảnh của Châu Tinh Trì mà còn tạo nên bước tiến đáng nhớ trong sự nghiệp màn ảnh rộng của Địch Lệ Nhiệt Ba.