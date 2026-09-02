'Công phu nữ túc', bứt phá phòng vé hè 2026 và bước ngoặt của Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 02/09/2026 15:38

Phim điện ảnh Công phu nữ túc tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những hiện tượng phòng vé nổi bật nhất mùa hè năm 2026 tại Trung Quốc. Theo dữ liệu từ Maoyan Professional Edition, sau 40 ngày công chiếu kể từ khi ra rạp vào ngày 11/7, tác phẩm đã chính thức vượt mốc 2,3 tỉ NDT doanh thu (hơn 66,9 triệu lượt khán giả đến rạp).

Phim điện ảnh Công phu nữ túc tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những hiện tượng phòng vé nổi bật nhất mùa hè năm 2026 tại Trung Quốc. Theo dữ liệu từ Maoyan Professional Edition, sau 40 ngày công chiếu kể từ khi ra rạp vào ngày 11/7, tác phẩm đã chính thức vượt mốc 2,3 tỉ NDT doanh thu (hơn 66,9 triệu lượt khán giả đến rạp).

Thành tích ấn tượng này giúp bộ phim giữ vững vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp doanh thu phòng vé Trung Quốc năm 2026, đồng thời là tác phẩm duy nhất của mùa phim hè vượt qua cột mốc 2 tỉ NDT. Do sức hút quá lớn, thời gian chiếu rạp của phim đã được gia hạn kéo dài đến ngày 10/9.

'Công phu nữ túc', bứt phá phòng vé hè 2026 và bước ngoặt của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 1

Bộ phim đánh dấu sự trở lại đầy ngoạn mục của "Vua hài" Châu Tinh Trì trong vai trò đạo diễn kiêm biên kịch. Công phu nữ túc tiếp tục phát huy công thức thành công quen thuộc của ông khi kết hợp hài hòa giữa võ thuật, thể thao và tiếng cười giải trí.

Nội dung phim xoay quanh hành trình nỗ lực vượt qua nghịch cảnh của một đội bóng đá nữ để theo đuổi đam mê sân cỏ. Dù gợi nhớ đến siêu phẩm Đội bóng Thiếu Lâm lừng lẫy một thời, tác phẩm mới lần này lại mang làn gió mới mẻ khi đặt các nhân vật nữ vào vị trí trung tâm của câu chuyện.

Bên cạnh sự dẫn dắt tài tình của Châu Tinh Trì cùng màn thể hiện duyên dáng của Trương Tiểu Phỉ (vai đội trưởng Song Song) và Trương Nghệ Hưng (vai huấn luyện viên Từ Phong), Địch Lệ Nhiệt Ba chính là điểm sáng thu hút nhiều sự chú ý nhất. Vào vai Ngọc Lung – một tiền đạo cá tính, thi đấu lăn xả và tràn đầy tinh thần chiến đấu, mỹ nhân Tân Cương đã có màn lột xáo hình ảnh đầy ngoạn mục.

'Công phu nữ túc', bứt phá phòng vé hè 2026 và bước ngoặt của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 2

Để hóa thân trọn vẹn vào vai diễn một nữ cầu thủ thực thụ, Địch Lệ Nhiệt Ba đã trải qua quá trình huấn luyện thể lực khắt khe và rèn luyện kỹ năng bóng đá chuyên nghiệp. Trên phim, cô không ngần ngại để mặt mộc, để xõa tóc đẫm mồ hôi hay thực hiện những phân cảnh lăn xả trên sân bóng đầy bùn lầy. Việc một ngôi sao vốn nổi tiếng với hình ảnh lộng lẫy, kiêu sa chấp nhận từ bỏ sự hào nhoáng để lăn xả vì vai diễn đã nhận được vô số lời khen ngợi từ giới chuyên môn lẫn khán giả.

Khởi đầu ấn tượng với 568 triệu NDT chỉ sau 3 ngày công chiếu, Công phu nữ túc không chỉ củng cố vị thế thương hiệu điện ảnh của Châu Tinh Trì mà còn tạo nên bước tiến đáng nhớ trong sự nghiệp màn ảnh rộng của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Địch Lệ Nhiệt Ba vướng tin hẹn hò thiếu gia kém 8 tuổi, tiết lộ thái độ của mẹ bạn trai

Địch Lệ Nhiệt Ba vướng tin hẹn hò thiếu gia kém 8 tuổi, tiết lộ thái độ của mẹ bạn trai

Mới đây, blogger Lưu Đại Chùy gây chú ý khi hé lộ rằng Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ có khả năng sẽ lần lượt gặp gỡ phụ huynh hai bên. Thông tin lập tức khiến người hâm mộ tò mò, đặc biệt trong bối cảnh cặp đôi đang vướng nhiều đồn đoán tình cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Địch Lệ Nhiệt Ba vướng tin hẹn hò thiếu gia kém 8 tuổi, tiết lộ thái độ của mẹ bạn trai

Địch Lệ Nhiệt Ba vướng tin hẹn hò thiếu gia kém 8 tuổi, tiết lộ thái độ của mẹ bạn trai

Bạch Lộc và Địch Lệ Nhiệt Ba vào top 20 phụ nữ đẹp nhất thế giới 2026

Bạch Lộc và Địch Lệ Nhiệt Ba vào top 20 phụ nữ đẹp nhất thế giới 2026

Địch Lệ Nhiệt Ba được Châu Tinh Trì chọn đóng 'Đội bóng nữ Kungfu' vì điều này

Địch Lệ Nhiệt Ba được Châu Tinh Trì chọn đóng 'Đội bóng nữ Kungfu' vì điều này

Địch Lệ Nhiệt Ba chưa xác nhận dự án mới sau thời gian dài vắng bóng

Địch Lệ Nhiệt Ba chưa xác nhận dự án mới sau thời gian dài vắng bóng

Địch Lệ Nhiệt Ba chật vật lấy lại thiện cảm dù 'Đội bóng nữ Kungfu' thắng lớn

Địch Lệ Nhiệt Ba chật vật lấy lại thiện cảm dù 'Đội bóng nữ Kungfu' thắng lớn

Vì sao Trương Tiểu Phỉ không đồng hành cùng Châu Tinh Trì, Địch Lệ Nhiệt Ba quảng bá phim?

Vì sao Trương Tiểu Phỉ không đồng hành cùng Châu Tinh Trì, Địch Lệ Nhiệt Ba quảng bá phim?

TIN MỚI NHẤT

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 1 giờ 10 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 2 giờ 10 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'