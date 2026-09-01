Kim Sắc của Tân Chỉ Lôi hụt hơi sau 8 tập, kịch bản khiến khán giả thất vọng

Tuy nhiên, sau những tập đầu tiên, Kim Sắc vẫn chưa tạo được cảm giác chắc tay về mặt kịch bản. Điểm gây tranh luận nhiều nhất nằm ở cách xây dựng nhân vật Chương Lộ Dao do Tân Chỉ Lôi đảm nhận.

Ngày 30/8, Kim Sắc chính thức lên sóng đến tập 8 và nhanh chóng trở thành tác phẩm được chú ý nhờ dàn diễn viên gồm Tân Chỉ Lôi , Trần Khôn, Cao Vỹ Quang và Doãn Phưởng. Bộ phim từng nhận nhiều kỳ vọng nhờ kịch bản của biên kịch Từ Binh cùng câu chuyện xoay quanh hành trình truy tìm 300.000 lượng vàng.

Chương Lộ Dao vốn giữ vị trí trung tâm, đồng thời là mắt xích kết nối với nhiều nhân vật nam quan trọng. Thế nhưng sau 8 tập, bộ phim vẫn chưa giải thích rõ vì sao cô lại đóng vai trò không thể thiếu trong hành trình tìm vàng. Khán giả từng được gợi ý rằng cô có khả năng giải độc, biết thông tin liên quan đến kho báu hoặc đang nắm giữ một bí mật đặc biệt. Tuy nhiên, những chi tiết này chưa đủ rõ ràng để tạo nên sức nặng cho nhân vật.

Điều này khiến các mối quan hệ xung quanh Chương Lộ Dao cũng trở nên thiếu thuyết phục. Nhân vật do Doãn Phưởng thủ vai vốn là Cẩm Y Vệ tham gia điều tra vụ án nhưng nhanh chóng dành nhiều thiện cảm và liên tục giúp đỡ cô. Trong khi đó, lý do anh đặc biệt quan tâm đến Chương Lộ Dao vẫn chưa được khai thác đầy đủ.

Mối quan hệ giữa Chương Lộ Dao và nhân vật của Trần Khôn cũng có nhiều thay đổi đột ngột. Ban đầu, hai người tạo thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên nhưng đến tập 8 lại chuyển sang thế đối đầu. Phim còn tiết lộ nhân vật của Trần Khôn đang lợi dụng Chương Lộ Dao, song động cơ thực sự vẫn chưa được giải thích rõ.

Tương tự, nhân vật do Cao Vỹ Quang đảm nhận cũng nhanh chóng đứng về phía Chương Lộ Dao sau một vài lần tiếp xúc. Tiểu Phương lại hết lòng bảo vệ cô dù bộ phim chưa xây dựng đủ quá trình để khán giả hiểu được nguyên nhân.

Vấn đề của Kim Sắc vì thế không hẳn nằm ở số lượng nhân vật mà ở cách xây dựng mối quan hệ giữa họ. Chương Lộ Dao đáng lẽ phải là trung tâm kết nối toàn bộ câu chuyện, nhưng hiện tại vai trò, mục tiêu và bí mật của cô vẫn khá mơ hồ.

Tân Chỉ Lôi cũng chưa thể tạo ra sức nặng đủ lớn cho nhân vật. Lối diễn xuất tiết chế phù hợp với hình tượng bí ẩn, nhưng trong trường hợp này lại khiến Chương Lộ Dao càng trở nên khó nắm bắt.

Dù vậy, Kim Sắc mới đi qua 8 tập và vẫn còn nhiều thời lượng để tháo gỡ các nút thắt. Nếu những tập tiếp theo làm rõ thân phận, động cơ của Chương Lộ Dao và lý do các nhân vật liên tục xoay quanh cô, bộ phim vẫn có cơ hội lấy lại sức hút.