Tân Chỉ Lôi đáp trả thâm thúy trước lời châm biếm 'mua giải' của Hách Lôi

Sao quốc tế 09/11/2025 11:00

Nữ diễn viên Tân Chỉ Lôi là người vừa đoạt Ảnh hậu tại Liên hoan phim Venice đã đáp trả bằng một bài viết dài, thẳng thắn và đầy tinh tế.

Tân Chỉ Lôi vinh dự được nhận giải Ảnh Hậu tại Liên hoan phim Venice lần thứ 82 cho vai diễn Tằng Mỹ Vân trong phim điện ảnh Mặt Trời Treo Giữa Trời. Danh tiếng của Tân Chỉ Lôi  nhờ vậy mà thăng hạng không chỉ ở khu vực Trung Quốc Đại Lục mà còn được công nhận rộng rãi toàn cầu. Giai đoạn hiện tại, cô đang tất bật tuyên truyền cho phim khi bộ phim chính thức ra rạp tại Trung Quốc vào tháng trước.

Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến trái chiều cho rằng giải thưởng danh giá kia không xứng với Tân Chỉ Lôi và tất cả đều có một thế lực khác phía sau thao túng lễ trao giải này. Mới đây, nữ diễn viên Hác Lôi đã bóng gió nhắc đến điều trên khi đăng một dòng trạng thái ẩn ý tại tài khoản wechat cá nhân của cô. Nhưng Tân Chỉ Lôi không chọn cách lặng im trước những lời đồn đại. Nữ minh tinh thẳng thắn bày tỏ quan điểm tới công chúng xoay quanh sự việc lần này.

Trong bài viết, Tân Chỉ Lôi chia sẻ rằng, cô vô cùng trân trọng giải thưởng tại Venice, nhưng luôn giữ tâm thế tỉnh táo: “Tôi hiểu rằng may mắn này không chỉ thuộc về riêng tôi, mà còn thuộc về toàn bộ ê-kíp "Nhật quải trung thiên", thuộc về mỗi người tin vào một câu chuyện hay".

Cô khẳng định, màn trình diễn của mình được đánh giá toàn diện chứ không chỉ vì một vài phân đoạn gây chú ý như cảnh “túm tóc” - chi tiết mà Hách Lôi mỉa mai là nguyên nhân giúp cô giành giải.

Tân Chỉ Lôi đáp trả thâm thúy trước lời châm biếm 'mua giải' của Hách Lôi - Ảnh 1

Trước lời ám chỉ cho rằng giải thưởng có thể bị “mua chuộc” hoặc “dựa vào quan hệ”, Tân Chỉ Lôi bình thản nhưng đanh thép phản bác: “Tôi thật sự không biết là phải có quan hệ với ai, có phải dùng tiền vận hành hay trao đổi vốn gì đó không? Nếu có thể dựa vào mối quan hệ, tại sao phải 14 năm tôi mới có được giải Ảnh hậu Venice? Tại sao lại là tôi mà không phải người khác?”, cô đặt câu hỏi thuyết phục.

Nữ diễn viên khẳng định niềm tin vào sự công bằng và thuần khiết của điện ảnh: “Tôi chọn tin rằng ban giám khảo thật sự bị màn trình diễn chạm đến, tin rằng nghệ thuật điện ảnh vốn có sự trong sáng của nó".

Đồng thời, cô cũng bày tỏ sự tự hào và trân trọng đối với các đồng nghiệp Hoa ngữ: “Trung Quốc không bao giờ thiếu diễn viên giỏi, điều chúng ta thiếu là những câu chuyện để họ tỏa sáng. Vì vậy, khi bất cứ gương mặt Hoa ngữ nào được công nhận, tôi đều thấy vui mừng".

Khép lại bài đăng, Tân Chỉ Lôi gửi lời mời khán giả tới rạp xem trọn bộ phim Nhật quải trung thiên để tự mình đánh giá: “Sự công nhận của khán giả mới là chiếc cúp quý giá nhất đối với tôi".

Trong khi đó, dư luận vẫn chia làm hai luồng ý kiến: một bên đồng tình với Hách Lôi khi cho rằng các giải thưởng quốc tế ngày càng bị “thương mại hóa”, bên còn lại ủng hộ Tân Chỉ Lôi vì thái độ điềm tĩnh, văn minh và niềm tin vào nghệ thuật chân chính.

Tân Chỉ Lôi đáp trả thâm thúy trước lời châm biếm 'mua giải' của Hách Lôi - Ảnh 2

Trung Quốc có rất nhiều diễn viên thuộc trường phái thực lực và được công chúng đón nhận. Bản thân Tân Chỉ Lôi cũng là một nữ diễn viên được đông đảo khán giả yêu thích và nhớ tên qua những tác phẩm của cô từ truyền hình đến điện ảnh. Những năm tháng lăn lộn trong giới giải trí đầy rẫy phức tạp này, Tân Chỉ Lôi đã rèn luyện cho bản thân một bản lĩnh như gang thép, dùng năng lực để chứng minh cô xứng đáng với vị trí Ảnh Hậu này, và không thẹn với tình cảm của công chúng.

Sau Tân Chỉ Lôi, Đường Yên giành cúp Thị hậu tại Giải Gấu Trúc Vàng lần thứ hai

Sau Tân Chỉ Lôi, Đường Yên giành cúp Thị hậu tại Giải Gấu Trúc Vàng lần thứ hai

Tối 13/9 tại Thành Đô (Tứ Xuyên), lễ trao giải Gấu Trúc Vàng lần thứ hai đã chính thức khép lại trong ánh đèn rực rỡ và tiếng vỗ tay vang dội.

