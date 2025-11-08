Hầu Minh Hạo hưởng lợi lớn sau khi phim 'Nhập thanh vân' kết thúc

Bộ phim Nhập Thanh Vân dù đã kết thúc phát sóng nhưng sức nóng vẫn chưa hạ nhiệt. Phim vượt qua các dự án lớn và có mặt tại top 3 lượt xem ngày trên Vân Hợp, với lượt view đạt mốc 20 triệu.

Từ một dự án không được kỳ vọng trước khi phát sóng, đến nay theo bảng xếp hạng nhân vật phim truyền hình hút fan nhiều nhất tuần (tính từ ngày 27/10 đến 02/11), nhân vật Kỷ Bá Tể do Hầu Minh Hạo đảm nhận có lượng người hâm mộ tăng 164 nghìn. Vai diễn Minh Ý của Lư Dục Hiểu tăng hơn 160 nghìn, điều này cho thấy sức hút của cặp đôi chính sau dự án đã tăng lên đáng kể. Theo thống kê trong thời gian Nhập Thanh Vân phát sóng, nam diễn viên Hầu Minh Hạo đã thu hút hơn 60 nghìn lượt theo dõi mới trên Weibo, đồng thời đứng đầu chỉ số hút fan suốt 3 tuần liên tiếp. Ngoài ra, diễn xuất của anh trong Nhập Thanh Vân cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhiều người nhận xét Hầu Minh Hạo gây ấn tượng khi thể hiện trọn vẹn những chuyển biến trong tình cảm của Kỷ Bá Tể với cảm xúc yêu hận đan xen với người mình yêu. Đặc biệt trong những phân cảnh tình cảm, khán giả đứng ngồi không yên khi anh có ánh mắt và cảnh hôn quá tình cảm.

Diễn xuất của Hầu Minh Hạo trong “Nhập thanh vân” được đánh giá là bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Ở nửa đầu phim, anh hóa thân thành Kỷ Bá Tể - nhân vật đầy mưu lược, thâm sâu và khó đoán, thể hiện qua ánh mắt lạnh lùng và phong thái điềm tĩnh. Sang nửa sau, Hầu Minh Hạo khiến khán giả ấn tượng khi lột tả tinh tế những chuyển biến tâm lý của nhân vật - từ lý trí đến cảm xúc, từ lạnh lùng đến cuồng nhiệt vì tình yêu. Những cảnh tình cảm của anh được người xem khen ngợi “diễn bằng ánh mắt”, thậm chí còn gây sốt với những khoảnh khắc hôn đầy cảm xúc, được ví là “quá tình, quá thật”.

Sức hút từ vai diễn đã giúp Hầu Minh Hạo không chỉ được khán giả công nhận mà còn mở ra nhiều cơ hội trong lĩnh vực thương mại. Mới đây, anh chính thức được công bố là người đại diện một thương hiệu xe lớn, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp. Thông điệp mà thương hiệu gửi gắm: “Ánh sáng không cần định nghĩa, niềm đam mê tự khắc có quỹ đạo riêng” - cũng như hành trình nghệ thuật của Hầu Minh Hạo: bền bỉ, nỗ lực và luôn tỏa sáng bằng thực lực. Ngoài ra, màn tung hứng giữa Minh Ý và Kỷ Bá Tể thực sự đã khiến khán giả đứng ngồi không yên. Mỗi cái chạm tay, mỗi ánh mắt hai người nhìn nhau đều toát lên sự tình tứ. Sự chuyển hóa từ mối quan hệ mang tính che mắt thiên hạ sang tình yêu đích thực được thể hiện một cách thuyết phục. Nhiều hành động âu yếm của Minh Ý và Kỷ Bá Tể vốn là giả vờ, nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm thật lòng. Nét diễn trong các phân cảnh tình cảm của hai diễn viên tuy không quá xuất sắc nhưng lại rất dễ chịu. Một điểm cộng đáng nói của “Nhập Thanh Vân” là phim rất đẹp. Bối cảnh, góc quay, đặc biệt là tạo hình nhân vật đều có tính thẩm mỹ cao. Nhân vật Minh Ý có thể coi là sự thăng hạng nhan sắc đáng kể của Lư Dục Hiểu so với “Bảng Thượng Giai Tế”. Nữ diễn viên mặc nhiều đồ màu hồng và màu đỏ, tạo cảm giác trẻ trung, ngọt ngào. Tạo hình chiến thần, giả nam hay tiên nữ của cô đều đẹp. Khuyết điểm của Lư Dục Hiểu là dáng đi cũng được đạo cải thiện hơn.

Vì sao Lư Dục Hiểu 'mất điểm' trong phim Nhập thanh vân của Hầu Minh Hạo? Bộ phim “Nhập thanh vân” do Hầu Minh Hạo và Lư Dục Hiểu đã lên sóng một thời gian và nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

