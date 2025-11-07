Hơn 40 người đi cấp cứu do ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại phường Hạnh Thông, TP.HCM

Đời sống 07/11/2025 16:47

Hơn 40 người nôn ói, đau bụng sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, được đưa vào viện cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 7/11 đại diện Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho hay bắt đầu chiều đến đêm 6/11 bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 40 bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc thực phẩm.

Hầu hết bệnh nhân đều có triệu chứng đau bụng, nôn ói. Trong đó có 3 bệnh nhân có triệu chứng nặng đang nhập viện theo dõi, còn lại những bệnh nhân khác có triệu chứng nhẹ hơn nên được điều trị ngoại trú.

Vị đại diện này cho biết thêm trong ba bệnh nhân bị nặng vẫn còn một bệnh nhân sức khỏe chưa ổn định, sốt run, đau bụng được các bác sĩ điều trị tích cực.

Hầu hết bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng này cho hay vào ngày 6/11, sau khi ăn bánh mì tại một tiệm bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn thì xuất hiện triệu chứng.

Hơn 40 người đi cấp cứu do ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại phường Hạnh Thông, TP.HCM - Ảnh 1
Nhiều bệnh nhân cho hay xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại tiệm trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông) - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành xác minh làm rõ.

Thông tin ban đầu cho hay những bệnh nhân nghi ngộ độc đều ăn bánh mì tại quán bánh mì cóc cô B. (đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông).

Một bệnh viện tư nhân khu vực gần đó cũng cho biết đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm tại khoa cấp cứu. Số ca bệnh vẫn đang tăng lên và đơn vị đang làm báo cáo sơ bộ gửi đến Sở Y tế TP.HCM.

Trưa 7/11, cửa hàng bánh mì cóc cô B. nằm ngay trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông, TP.HCM) đang trong tình trạng cửa đóng then cài.

Theo nhiều người dân trong khu vực, cửa hàng thường bắt đầu mở bán từ 5-6h nhưng hôm nay lại đóng kín từ sáng đến trưa. Đây là cửa hàng bánh mì có thương hiệu lâu năm, được rất nhiều người dân mua và sử dụng.

Trưa 7/11, đại diện phường Hạnh Thông cho hay chưa nắm bắt được thông tin sự việc, phường sẽ tiến hành xác minh, làm rõ.

Khẩn trương tìm kiếm cá sấu dài 1,5 m xuất hiện trong khu vực ngập nước

Khẩn trương tìm kiếm cá sấu dài 1,5 m xuất hiện trong khu vực ngập nước

Ngày 7/11, thông tin từ UBND xã Nhơn Mỹ (TP Cần Thơ) cho hay đang xác minh và cử lực lượng tổ chức truy bắt một con cá sấu, được người dân phát hiện tại một con kênh khi nước ngập.

