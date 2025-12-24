'Bóc trần' gia tài tiền tỷ của nữ nghệ sĩ Việt Hương trong năm 2024-2025

Từ hình tượng hài hước quen thuộc trên sân khấu và gameshow, Việt Hương đã lột xác qua các vai diễn đa dạng, mang về tổng doanh thu vượt mốc 300 tỷ đồng từ ba dự án nổi bật: Ma da (2024), Chị dâu (2024-2025) và Cục vàng của ngoại (2025). Những con số này không chỉ phản ánh sức hút thương mại mà còn thể hiện sự chuyển mình nghệ thuật của nữ diễn viên, giúp cô trở thành cái tên hot nhất nhì điện ảnh Việt trong giai đoạn này.

Ma da là bộ phim kinh dị dân gian ra mắt ngày 16/8/2024, do đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng chỉ đạo. Việt Hương đảm nhận vai chính bà Lệ, một người phụ nữ miền Tây làm nghề vớt xác sông nước, đối mặt với những bí ẩn tâm linh và nỗi đau mất mát cá nhân. Vai diễn đòi hỏi sự hy sinh lớn về ngoại hình và sức khỏe, đánh dấu lần đầu tiên nữ diễn viên thử sức với thể loại kinh dị, khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh hài hước trước đây. Nhờ kịch bản gần gũi văn hóa dân gian, hiệu ứng rùng rợn và diễn xuất chân thực của Việt Hương, phim nhanh chóng tạo cơn sốt, thu về hơn 80 tỷ đồng chỉ sau một tuần công chiếu, và cán mốc 125 tỷ đồng vào đầu tháng 9/2024. Đến cuối hành trình, doanh thu chính thức đạt 127 tỷ đồng, phá kỷ lục dòng phim kinh dị Việt Nam với các mốc như doanh thu cao nhất trong một ngày (15,3 tỷ đồng) và cuối tuần đầu (46,9 tỷ đồng).

Ngân sách phim theo tiết lộ vào khoảng 35 tỷ đồng Tiếp nối đà thành công là Chị dâu - tác phẩm gia đình kết hợp drama và hài hước, khởi chiếu ngày 19/12/2024. Việt Hương vào vai Hai Nhị, chị dâu cả bảo thủ nhưng đầy tình thương, dẫn dắt câu chuyện về mâu thuẫn chị em dâu trong gia đình hiện đại. Dàn cast toàn nữ ngôi sao như Hồng Đào, Lê Khánh, Đinh Y Nhung và Ngọc Trinh tạo nên "bữa tiệc diễn xuất" hấp dẫn. Phim bùng nổ ngay khi vừa ra mắt, vượt 25 tỷ đồng sau ba ngày chính thức, đạt gần 50 tỷ đồng chỉ trong dịp Giáng sinh. Với doanh thu cuối cùng hơn 113 tỷ đồng, phim dẫn đầu phòng vé cuối năm 2024 và đầu 2025, mang về cho Việt Hương giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 3.

Việt Hương trong phim Chị dâu Tác phẩm cuối cùng góp mặt trong gia tài tiền tỷ của Việt Hương tính đến nay là Cục vàng của ngoại - bộ phim tình cảm gia đình ra mắt ngày 17/10/2025, do Khương Ngọc đạo diễn. Việt Hương hóa thân thành bà Hậu, người bà ngoại tảo tần, thương cháu như "cục vàng" giữa những mâu thuẫn thế hệ. Vai diễn khai thác chiều sâu cảm xúc, từ sự cứng nhắc đến những khoảnh khắc yếu lòng, gợi nhớ ký ức tuổi thơ của nhiều khán giả. Phim đạt 30 tỷ đồng sau cuối tuần đầu (bao gồm suất chiếu sớm), vượt 80 tỷ đồng sau gần một tháng, và khép lại với hơn 82 tỷ đồng sau năm tuần chiếu. Dù ra mắt trong giai đoạn thấp điểm, tác phẩm vẫn thành công nhờ thông điệp nhân văn và dàn diễn viên quen thuộc như Hồng Đào và Lê Khánh. Cục vàng của ngoại là tác phẩm cuối cùng góp mặt trong gia tài tiền tỷ của Việt Hương tính đến nay Tổng doanh thu từ ba phim trên vượt 322 tỷ đồng, riêng năm 2025 hai dự án Chị dâu và Cục vàng của ngoại mang về 195 tỷ đồng cho Việt Hương. Sự bứt phá này không chỉ là gia tài tiền tỷ đáng ngưỡng mộ, mà còn khẳng định tài năng đa dạng của nữ diễn viên

