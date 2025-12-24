'Bóc trần' gia tài tiền tỷ của nữ nghệ sĩ Việt Hương trong năm 2024-2025

Hậu trường 24/12/2025 15:33

Từ hình tượng hài hước quen thuộc trên sân khấu và gameshow, Việt Hương đã lột xác qua các vai diễn đa dạng, mang về tổng doanh thu vượt mốc 300 tỷ đồng từ ba dự án nổi bật: Ma da (2024), Chị dâu (2024-2025) và Cục vàng của ngoại (2025). Những con số này không chỉ phản ánh sức hút thương mại mà còn thể hiện sự chuyển mình nghệ thuật của nữ diễn viên, giúp cô trở thành cái tên hot nhất nhì điện ảnh Việt trong giai đoạn này.

Ma da là bộ phim kinh dị dân gian ra mắt ngày 16/8/2024, do đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng chỉ đạo. Việt Hương đảm nhận vai chính bà Lệ, một người phụ nữ miền Tây làm nghề vớt xác sông nước, đối mặt với những bí ẩn tâm linh và nỗi đau mất mát cá nhân. Vai diễn đòi hỏi sự hy sinh lớn về ngoại hình và sức khỏe, đánh dấu lần đầu tiên nữ diễn viên thử sức với thể loại kinh dị, khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh hài hước trước đây.

Nhờ kịch bản gần gũi văn hóa dân gian, hiệu ứng rùng rợn và diễn xuất chân thực của Việt Hương, phim nhanh chóng tạo cơn sốt, thu về hơn 80 tỷ đồng chỉ sau một tuần công chiếu, và cán mốc 125 tỷ đồng vào đầu tháng 9/2024. Đến cuối hành trình, doanh thu chính thức đạt 127 tỷ đồng, phá kỷ lục dòng phim kinh dị Việt Nam với các mốc như doanh thu cao nhất trong một ngày (15,3 tỷ đồng) và cuối tuần đầu (46,9 tỷ đồng).

'Bóc trần' gia tài tiền tỷ của nữ nghệ sĩ Việt Hương trong năm 2024-2025 - Ảnh 1
Ngân sách phim theo tiết lộ vào khoảng 35 tỷ đồng

Tiếp nối đà thành công là Chị dâu - tác phẩm gia đình kết hợp drama và hài hước, khởi chiếu ngày 19/12/2024. Việt Hương vào vai Hai Nhị, chị dâu cả bảo thủ nhưng đầy tình thương, dẫn dắt câu chuyện về mâu thuẫn chị em dâu trong gia đình hiện đại. Dàn cast toàn nữ ngôi sao như Hồng Đào, Lê Khánh, Đinh Y Nhung và Ngọc Trinh tạo nên "bữa tiệc diễn xuất" hấp dẫn. 

Phim bùng nổ ngay khi vừa ra mắt, vượt 25 tỷ đồng sau ba ngày chính thức, đạt gần 50 tỷ đồng chỉ trong dịp Giáng sinh. Với doanh thu cuối cùng hơn 113 tỷ đồng, phim dẫn đầu phòng vé cuối năm 2024 và đầu 2025, mang về cho Việt Hương giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 3. 

'Bóc trần' gia tài tiền tỷ của nữ nghệ sĩ Việt Hương trong năm 2024-2025 - Ảnh 2
Việt Hương trong phim Chị dâu

Tác phẩm cuối cùng góp mặt trong gia tài tiền tỷ của Việt Hương tính đến nay là Cục vàng của ngoại - bộ phim tình cảm gia đình ra mắt ngày 17/10/2025, do Khương Ngọc đạo diễn. Việt Hương hóa thân thành bà Hậu, người bà ngoại tảo tần, thương cháu như "cục vàng" giữa những mâu thuẫn thế hệ. Vai diễn khai thác chiều sâu cảm xúc, từ sự cứng nhắc đến những khoảnh khắc yếu lòng, gợi nhớ ký ức tuổi thơ của nhiều khán giả. 

Phim đạt 30 tỷ đồng sau cuối tuần đầu (bao gồm suất chiếu sớm), vượt 80 tỷ đồng sau gần một tháng, và khép lại với hơn 82 tỷ đồng sau năm tuần chiếu. Dù ra mắt trong giai đoạn thấp điểm, tác phẩm vẫn thành công nhờ thông điệp nhân văn và dàn diễn viên quen thuộc như Hồng Đào và Lê Khánh.

'Bóc trần' gia tài tiền tỷ của nữ nghệ sĩ Việt Hương trong năm 2024-2025 - Ảnh 3
Cục vàng của ngoại là tác phẩm cuối cùng góp mặt trong gia tài tiền tỷ của Việt Hương tính đến nay

Tổng doanh thu từ ba phim trên vượt 322 tỷ đồng, riêng năm 2025 hai dự án Chị dâu và Cục vàng của ngoại mang về 195 tỷ đồng cho Việt Hương. Sự bứt phá này không chỉ là gia tài tiền tỷ đáng ngưỡng mộ, mà còn khẳng định tài năng đa dạng của nữ diễn viên

Tình trạng của ca sĩ Siu Black sau cơn nguy kịch vì bị tràn dịch tim và phổi

Tình trạng của ca sĩ Siu Black sau cơn nguy kịch vì bị tràn dịch tim và phổi

Siu Black là ca sĩ sở hữu giọng ca nội lực trong làng nhạc Việt, được gọi với biệt danh là "họa mi núi rừng". Cuối tháng 10 vừa qua, nữ ca sĩ khiến nhiều người lo lắng khi phải nhập viện gấp. Siu Black bị suy thận, tràn dịch màng tim và phổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Việt Hương phim điện ảnh của Việt Hương sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 25/12/2025, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Lấy nhầm chồng bất tài rồi trở thành trụ cột gia đình,tôi rút ra bài học xương máu cùng những mong mỏi bất thành về hôn nhân

Lấy nhầm chồng bất tài rồi trở thành trụ cột gia đình,tôi rút ra bài học xương máu cùng những mong mỏi bất thành về hôn nhân

Tâm sự 55 phút trước
Phát hiện vợ giấu chuyện từng kết hôn, tôi hất văng cô ấy xuống giường, đòi ly hôn nhưng sững sờ khi nghe mẹ tôi buông câu này

Phát hiện vợ giấu chuyện từng kết hôn, tôi hất văng cô ấy xuống giường, đòi ly hôn nhưng sững sờ khi nghe mẹ tôi buông câu này

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Đi đám cưới, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường hô hào đánh tiếp đi

Đi đám cưới, vừa nhìn mặt chú rể, cô gái lao vào tát tới tấp, khi biết sự thật cả hội trường hô hào đánh tiếp đi

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Cảnh tượng có 1-0-2, sư tử mê mẩn khi nhận được những món quà độc đáo trong dịp Giáng sinh

Cảnh tượng có 1-0-2, sư tử mê mẩn khi nhận được những món quà độc đáo trong dịp Giáng sinh

Video 1 giờ 15 phút trước
Nửa đêm tỉnh dậy thấy vợ tay cầm hương đi khắp 3 tầng lầu, chồng lén đi theo thì thấy cảnh tượng kinh hoàng

Nửa đêm tỉnh dậy thấy vợ tay cầm hương đi khắp 3 tầng lầu, chồng lén đi theo thì thấy cảnh tượng kinh hoàng

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Chồng không biết lo cho gia đình, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc'

Chồng không biết lo cho gia đình, tôi tức giận đòi bế con về nhà ngoại nhưng hành động của bố chồng mới là điều khiến tôi 'cực sốc'

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Mẹ chồng hoạnh hoẹ chuyện tiền bạc, tôi chỉ cười rồi nói lại khiến bà ngậm ngùi im lặng

Mẹ chồng hoạnh hoẹ chuyện tiền bạc, tôi chỉ cười rồi nói lại khiến bà ngậm ngùi im lặng

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Bênh vực Cúc Tịnh Y, một nữ ca sĩ tiết lộ về bữa tiệc kín với thiếu gia

Bênh vực Cúc Tịnh Y, một nữ ca sĩ tiết lộ về bữa tiệc kín với thiếu gia

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội mất tích nhiều ngày, thi thể tìm thấy ở sông Hồng

Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội mất tích nhiều ngày, thi thể tìm thấy ở sông Hồng

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 24/12/2025, 3 con giáp số đỏ hơn người, may mắn được Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, kiếm bộn tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 24/12/2025, 3 con giáp số đỏ hơn người, may mắn được Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, kiếm bộn tiền tiêu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình của Ngân 98 sau khi bị bắt giam: Mẹ ruột bật khóc vì không được gặp con gái

Tình hình của Ngân 98 sau khi bị bắt giam: Mẹ ruột bật khóc vì không được gặp con gái

Tình trạng của ca sĩ Siu Black sau cơn nguy kịch vì bị tràn dịch tim và phổi

Tình trạng của ca sĩ Siu Black sau cơn nguy kịch vì bị tràn dịch tim và phổi

Diễn biến mới nhất về sức khỏe của nghệ sĩ Phi Điểu sau nhập viện cấp cứu

Diễn biến mới nhất về sức khỏe của nghệ sĩ Phi Điểu sau nhập viện cấp cứu

Thủy Tiên 'ăn chay trường 1 năm', tiết lộ cơ thể có những thay đổi nhất định

Thủy Tiên 'ăn chay trường 1 năm', tiết lộ cơ thể có những thay đổi nhất định

Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng khi bị chỉ trích 'game show quảng cáo lố'

Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng khi bị chỉ trích 'game show quảng cáo lố'

Nghệ sĩ Hoài Linh tuyên bố bất ngờ về chuyện kết hôn ở tuổi 60

Nghệ sĩ Hoài Linh tuyên bố bất ngờ về chuyện kết hôn ở tuổi 60