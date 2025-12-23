Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng khi bị chỉ trích 'game show quảng cáo lố'

Hậu trường 23/12/2025 11:24

Khép lại mùa 4, 2 Ngày 1 Đêm không còn giữ được sự đồng thuận cao từ dư luận như những mùa đầu. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng show dần mất đi chất đời thường, sự hài hước tự nhiên và những khoảnh khắc cảm xúc vốn là điểm mạnh từng giúp 2 Ngày 1 Đêm trở thành hiện tượng giải trí.

Mới đây, chương trình 2 Ngày 1 Đêm bị phản ánh là nhồi nhét quảng cáo quá đà, trở thành sân khấu PR trá hình. Không ít các bài viết nhận xét nhãn hàng xuất hiện liên tục, chiếm nhiều thời lượng phát sóng khiến mạch cảm xúc bị gián đoạn. Một số phân đoạn bị đánh giá là kéo dài lê thê, lồng ghép quảng cáo gượng gạo, lấn át yếu tố trải nghiệm văn hóa. 

Bên cạnh đó, hệ thống trò chơi trong mùa 4 cũng bị cho là thiếu mới mẻ. Một số tập phát sóng nhận phản hồi rằng thử thách chưa đủ hấp dẫn, thiếu cao trào, khó tạo được hiệu ứng lan tỏa như những mùa trước.

Một số phân đoạn cụ thể bị khán giả chỉ ra như phần chơi game trong bối cảnh trường học, nơi các thành viên hóa thân thành người tuyển dụng nhân sự. Dù chiếm nhiều thời lượng, trò chơi này bị cho là nhằm quảng bá cho nền tảng tìm việc làm. Ở phân cảnh khác, dàn cast vừa dùng bữa, vừa liên tục khen ngợi một sản phẩm mì ăn liền, khiến nhiều người cảm thấy khiên cưỡng.

Dù vậy, cũng có không ít khán giả nhìn nhận mùa 4 đã nỗ lực trong từng tập, chấp nhận những thiếu sót trong bối cảnh chương trình đã kéo dài nhiều năm và phải đối mặt với áp lực duy trì sức hút.

Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng khi bị chỉ trích 'game show quảng cáo lố' - Ảnh 1

Ngày 22/12, Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng chia sẻ quan điểm sau khi hoàn thành tập ghi hình cuối của mùa 4. Nam diễn viên thừa nhận giai đoạn đầu phát sóng, những phản hồi tiêu cực từng khiến anh và ê-kíp rơi vào trạng thái áp lực, thậm chí suy sụp tinh thần.

Theo Lê Dương Bảo Lâm, đã có thời điểm anh nghĩ rằng việc dừng chương trình là lựa chọn hợp lý để tránh những tranh cãi kéo dài. Tuy nhiên càng về cuối hành trình, khi đọc được những bình luận tiếc nuối và động viên từ khán giả, cảm xúc của anh thay đổi theo hướng tích cực hơn.

Nam diễn viên cho rằng không có chương trình nào duy trì được phong độ đồng đều qua hàng trăm tập phát sóng. Việc có tập hay, tập chưa trọn vẹn là điều khó tránh khỏi, đặc biệt với format truyền hình thực tế kéo dài nhiều mùa.

Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng khi bị chỉ trích 'game show quảng cáo lố' - Ảnh 2

Đối diện với vấn đề quảng cáo, Lê Dương Bảo Lâm nhấn mạnh đây là yếu tố sống còn để chương trình tồn tại. Theo anh, 2 Ngày 1 Đêm là sản phẩm đòi hỏi kinh phí lớn, từ chi phí di chuyển, ăn ở, thiết bị kỹ thuật đến nhân sự hậu trường đông đảo. Nếu không có nguồn thu từ quảng cáo, việc duy trì sản xuất là điều gần như không thể.

Sau mùa 4, tương lai của 2 Ngày 1 Đêm vẫn để ngỏ. Dù còn nhiều tranh luận xoay quanh chất lượng nội dung và cách lồng ghép quảng cáo, chương trình vẫn giữ chân được lượng khán giả đông đảo đồng hành. Tình hình của show hiện tại phần nào cho thấy áp lực thương mại mà các nhà sản xuất truyền hình đang phải đối mặt.

Nghệ sĩ Hoài Linh tuyên bố bất ngờ về chuyện kết hôn ở tuổi 60

Nghệ sĩ Hoài Linh tuyên bố bất ngờ về chuyện kết hôn ở tuổi 60

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Dương Triệu Vũ chia sẻ loạt ảnh trong tiệc sinh nhật của anh trai Hoài Linh hôm 18/12. Diễn viên Làm giàu với ma và gia đình có chuyến nghỉ dưỡng, tiệc tùng tại Vũng Tàu (nay là TP.HCM).

Xem thêm
Từ khóa:   Lê Dương Bảo Lâm 2 Ngày 1 Đêm sao Việt

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, Phật Bà hiển linh phù hộ 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề

Kể từ ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, Phật Bà hiển linh phù hộ 3 con giáp 'mưa tài lộc đổ ập xuống', công việc thuận lợi, tình tiền đề huề

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 23/12/2025, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Bàng hoàng con gái 19 tuổi bất ngờ gọi cho mẹ, báo đã sinh rớt tại nhà

Bàng hoàng con gái 19 tuổi bất ngờ gọi cho mẹ, báo đã sinh rớt tại nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thủy Tiên 'ăn chay trường 1 năm', tiết lộ cơ thể có những thay đổi nhất định

Thủy Tiên 'ăn chay trường 1 năm', tiết lộ cơ thể có những thay đổi nhất định

Nghệ sĩ Hoài Linh tuyên bố bất ngờ về chuyện kết hôn ở tuổi 60

Nghệ sĩ Hoài Linh tuyên bố bất ngờ về chuyện kết hôn ở tuổi 60

Nghệ sĩ Việt làm từ thiện sao cho đúng?

Nghệ sĩ Việt làm từ thiện sao cho đúng?

Tình hình mới nhất về tình hình sức khỏe NSƯT Phi Điểu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình mới nhất về tình hình sức khỏe NSƯT Phi Điểu sau khi nhập viện cấp cứu

Một bức ảnh, tiết lộ mối quan hệ của Mai Tài Phến và bố mẹ Mỹ Tâm

Một bức ảnh, tiết lộ mối quan hệ của Mai Tài Phến và bố mẹ Mỹ Tâm

NSƯT Phi Điểu nhập viện cấp cứu do nhiễm trùng máu

NSƯT Phi Điểu nhập viện cấp cứu do nhiễm trùng máu