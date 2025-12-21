Nghệ sĩ Hoài Linh tuyên bố bất ngờ về chuyện kết hôn ở tuổi 60

Hoài Linh xuất hiện trong trang phục giản dị với áo polo trắng, quần kaki sẫm màu. Diễn viên cho thấy sức khỏe ổn định, thần sắc tốt. Anh tỏ ra vui vẻ, liên tục cười đùa, trò chuyện với những khách mời. Cả gia đình nam nghệ sĩ cùng quây quần thổi nến, cắt bánh sinh nhật và tận hưởng bữa tiệc.

Trên trang cá nhân mới đây, ca sĩ Dương Triệu Vũ chia sẻ loạt ảnh trong tiệc sinh nhật của anh trai Hoài Linh hôm 18/12. Diễn viên Làm giàu với ma và gia đình có chuyến nghỉ dưỡng, tiệc tùng tại Vũng Tàu (nay là TP.HCM).

Trong buổi tiệc mừng sinh nhật lần thứ 60 tổ chức tại gia đình mới đây, Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh bất ngờ trở thành tâm điểm khi được mẹ ruột nhắc khéo chuyện riêng tư. Ở tuổi 80, bà nhẹ nhàng bày tỏ mong mỏi: “Anh Bốn mà lấy vợ thì mẹ mừng quá!”.

Trước lời nhắn gửi đầy yêu thương ấy, nam nghệ sĩ chỉ cười hiền và đáp: “Giờ già rồi, 60 tuổi rồi còn lấy vợ gì nữa mẹ, con ở thế này thôi”. Câu trả lời giản dị phần nào cho thấy lựa chọn sống kín tiếng, an phận của Hoài Linh sau nhiều biến cố cuộc đời.

Hoài Linh tại bữa tiệc sinh nhật tuổi 56

Bà Phương - mẹ của Hoài Linh - xúc động chia sẻ về con trai. "Hoài Linh lo cho mẹ, các em và cả gia đình. Linh lúc nào cũng nghĩ tới tổ tiên, ông bà nội ngoại hai bên rồi bàn bạc với mẹ làm thế này thế khác. Và tôi thì lúc nào cũng đồng ý”, bà Phương chia sẻ.

Bà Phương cũng nhắc lại kỷ niệm ngày sinh của con trai cách đây 56 năm. Khi ấy, bà làm công việc hộ sinh, cận kề ngày lâm bồn vẫn làm việc và đỡ đẻ cho 7 em bé khác trước khi sinh con.

Nghệ sĩ Hoài Linh sống kín tiếng sau nhiều biến cố

Trong khi, Dương Triệu Vũ chia sẻ về anh trai: "Anh Bốn bao nhiêu năm nay luôn đảm nhận những vất vả cho riêng mình, để các em không có gì phải bận tâm. Anh Bốn luôn làm tròn đạo hiếu một người con trưởng chăm sóc cha mẹ , gia tộc hai bên nội ngoại, là đầu tàu chăm lo, chỉ bảo cho các em… Nhờ anh tận tâm tận sức chăm lo các vấn đề gia tiên, mà gia đình con cháu luôn luôn yên ấm, thuận hoà, thương yêu nhau".

Hoài Linh hồi tháng 8 năm nay trở lại màn bạc với phần 2 phim Làm giàu với ma. Tác phẩm của anh khép lại hành trình phòng vé với doanh thu hơn 100 tỷ đồng.

Ở tuổi 60, Nghệ sĩ Ưu tú Hoài Linh chọn sống bình lặng, giữ riêng những câu chuyện tình cảm cho mình, để lại trong lòng khán giả hình ảnh một nghệ sĩ tài hoa nhưng nhiều trắc ẩn, giàu tình nghĩa.