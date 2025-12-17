Việt Hương 'gây sốt' khi lộ diện với nhan sắc hoàn toàn khác lạ

Hình ảnh của Việt Hương đang lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh được cắt ra từ clip trang điểm cách đây không lâu của nữ diễn viên. Điều gây bàn tán là trong video, cô lộ diện với ngoại hình khác lạ.

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chuyền tay nhau loạt khoảnh khắc Việt Hương xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác biệt. Trong những tấm hình đang gây chú ý, nữ nghệ sĩ diện một chiếc váy đen ôm sát cơ thể, khéo léo khoe vóc dáng thon gọn. Việt Hương lựa chọn kiểu tóc búi cao gọn gàng, kết hợp phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tươi tắn, tạo cảm giác trẻ trung hơn hẳn so với tuổi thật.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng liên tục để lại những lời khen ngợi dành cho nữ nghệ sĩ. Không ít ý kiến cho rằng hình ảnh mới mẻ này cho thấy Việt Hương ngày càng chú trọng hơn đến phong cách cá nhân.

Gương mặt khác lạ của Việt Hương

Thời gian qua, nữ nghệ sĩ tham gia liên tiếp các phim như Chị dâu, Cục vàng của ngoại... Trong đó, Cục vàng của ngoại do Khương Ngọc làm đạo diễn rời rạp sau 5 tuần chiếu, thu 82,3 tỷ đồng.

Vừa qua, mạng xã hội xôn xao bàn tán về thông tin Việt Hương xóa loạt bài đăng quảng cáo sản phẩm kem chống nắng cô kinh doanh trước đây. Tuy nhiên, nữ diễn viên không lên tiếng về vụ việc mà tiếp tục lịch trình công việc.

Việt Hương được nhận xét ngày càng trẻ trung, xinh đẹp

Sau đó, fanpage bán hàng của Việt Hương đăng thông báo liên quan đến dòng kem chống nắng đang được bàn tán. Theo nội dung chia sẻ, sản phẩm đã trải qua quy trình kiểm nghiệm và được cấp giấy công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Thời điểm đó, chồng của cô là Hoài Phương cũng chia sẻ lại thông tin kèm dòng trạng thái ngắn gọn: “Để đây thôi và chẳng cần nói gì”.

Việt Hương sinh năm 1976, từng theo học trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Cô là gương mặt quen thuộc trên sân khấu kịch và tham gia nhiều phim điện ảnh như Gái già lắm chiêu, 49 ngày 2, Nhà không bán, Ma da, Chị dâu…

