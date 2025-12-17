Liên tục lạng lách, chống trả quyết liệt, nghi phạm trộm cắp mang 6 tiền án vẫn bị bắt Theo công an, Thái và Liên sống với nhau như vợ chồng và có hai con chung.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 17-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ Lê Quốc Thái (32 tuổi) và Nguyễn Thị Phương Liên (32 tuổi, cùng trú TP. HCM), là cặp tình nhân gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk rồi bỏ trốn nhiều năm.

Qua điều tra ban đầu, Huy và Thái quen biết nhau trong thời gian cùng chấp hành án tại Trại giam Mỹ Phước (tỉnh Tiền Giang cũ). Sau khi chấp hành xong án phạt tù, khoảng tháng 6-2022, Huy đến TP.HCM tìm việc làm và gặp lại Thái.

Liên quan vụ việc còn có Nguyễn Minh Huy (28 tuổi, trú xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk), người đã bị bắt giữ trước đó.

Do không có tiền tiêu xài, cả hai bàn bạc, rủ nhau lên Đắk Lắk thuê nhà nghỉ, chuẩn bị kìm cộng lực và một bộ dụng cụ chuyên dùng để phá khóa nhằm trộm cắp tài sản.

Vào ban đêm, Huy điều khiển xe máy chở Thái đi dò la trên các tuyến đường, khu dân cư tại Đắk Lắk. Khi phát hiện nhà dân khóa cửa ngoài, không có người trông coi, cả hai lẻn vào cắt phá khóa, đột nhập trộm tài sản rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Thái bị bắt vì thực hiện nhiều vụ trộm cắp ở Đắk Lắk rồi bỏ trốn sang Campuchia - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đến tháng 10-2022, Nguyễn Thị Phương Liên từ TP.HCM lên Đắk Lắk và cùng tham gia vào các vụ trộm. Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11-2022, ba người đã thực hiện tổng cộng 8 vụ trộm cắp tài sản của người dân, với tổng giá trị hơn 240 triệu đồng.

Sau khi Nguyễn Minh Huy bị bắt, Thái và Liên rời khỏi Đắk Lắk, liên tục thay đổi nơi ở, lẩn trốn qua nhiều tỉnh, thành trong nước và sang Campuchia nhằm né tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.

Với quyết tâm truy bắt đến cùng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, theo dõi di biến động của Thái và Liên.

Khi xác định cả hai vừa từ Campuchia trở về Việt Nam và đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai, đơn vị đã cử tổ công tác phối hợp bắt giữ, đưa về Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.