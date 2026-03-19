Ra chợ thấy thứ này hãy mua ngay: Vừa là món ăn ngon, vừa tốt cho sức khỏe chỉ với giá 'cực bèo'

Dinh dưỡng 19/03/2026 05:00

Đậu phụ là món ăn được làm từ đậu nành, một nguyên liệu từ thiên nhiên cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.

Đậu phụ là một loại đạm thực vật được làm từ đậu nành sau khi ngâm, nghiền nát và nấu chín. Từ sữa đậu nành lỏng sẽ đặc lại để trở thành đậu phụ. Đậu phụ có hàm lượng carb thấp, không chứa bơ sữa động vật, gluten hay cholesterol. Đây là món thuần chay rất phổ biến đối với những người có chế độ ăn chuyên biệt.

Những lợi ích khi ăn đậu phụ 

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm Cholesterol

Một trong những lợi ích hàng đầu của đậu phụ là khả năng giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong máu nhờ hợp chất isoflavone. Việc tiêu thụ đậu phụ thường xuyên giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch, ổn định huyết áp và giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Các chất béo chưa bão hòa trong đậu phụ còn hỗ trợ lưu thông máu, giúp trái tim của bạn luôn hoạt động khỏe mạnh và dẻo dai.

Tăng cường sức khỏe xương khớp

Đậu phụ là nguồn cung cấp Canxi và Magie dồi dào, hai khoáng chất đóng vai trò sống còn trong việc xây dựng và bảo vệ cấu trúc xương. Đặc biệt đối với phụ nữ mãn kinh, lượng isoflavone trong đậu nành giúp bù đắp sự thiếu hụt nội tiết tố, ngăn chặn quá trình mất xương và giảm nguy cơ loãng xương. Ăn đậu phụ đều đặn giúp xương chắc khỏe, dẻo dai và giảm đau nhức các khớp khi vận động.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2

Các nghiên cứu chỉ ra rằng protein trong đậu nành giúp cải thiện độ nhạy của insulin, từ đó hỗ trợ cơ thể chuyển hóa đường hiệu quả hơn. Đối với những người có nguy cơ hoặc đang điều trị tiểu đường tuýp 2, đậu phụ là thực phẩm thay thế lý tưởng giúp ổn định đường huyết và giảm áp lực cho tuyến tụy. Việc bổ sung đậu phụ vào thực đơn giúp ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm do dư thừa đường trong máu gây ra.

Hỗ trợ phòng ngừa một số loại ung thư

Hợp chất isoflavone và genistein trong đậu phụ được chứng minh là có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ác tính. Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy người có thói quen ăn đậu phụ điều độ có tỷ lệ mắc ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư đường tiêu hóa thấp hơn đáng kể. Đây được coi là loại thực phẩm "phòng bệnh hơn chữa bệnh" cực kỳ an toàn và hiệu quả cho cả nam và nữ.

Ăn đậu phụ như thế nào là hợp lý?

Bổ sung đậu phụ vào thực đơn bữa cơm gia đình sẽ mang lại lợi ích tốt nếu sử dụng ở mức hợp lý. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nên bổ sung đậu phụ khoảng từ 2 - 3 lần vào mỗi tuần và mỗi lần khoảng 100g/người.

Bạn có thể chế biến đậu phụ thành nhiều các món ăn đa dạng khác nhau, phù hợp cho cả người ăn chay lẫn ăn mặn. Những người đang giảm cân hoặc theo chế độ ăn kiêng nên kết hợp cùng với lối sống khoa học, vận động thường xuyên để có thể bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất. Riêng đối với những người có tiền sử dị ứng với đậu nành thì không nên ăn đậu phụ. Ngoài ra, những bệnh nhân mắc bệnh gout, sỏi thận, tiêu hóa kém, suy tuyến giáp, viêm dạ dày,... cũng nên hạn chế ăn nhiều đậu phụ vì đậu phụ có thể khiến cho tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Lưu ý, không ăn chung đậu phụ với các loại thực phẩm như thịt dê, mật ong, cải bó xôi, quả hồng xiêm,... Đậu phụ có thể tương tác với các món ăn này, gây ra những phản ứng nguy hiểm cho sức khỏe. Thay vào đó, hãy kết hợp đậu phụ cùng với củ cải, cá, tôm, lá hẹ, dưa cải,... để tăng cảm giác ngon miệng cũng như bổ sung đa dạng các dưỡng chất cho cơ thể.

Ra chợ thấy thứ này hãy mua ngay: Vừa là món ăn ngon, vừa tốt cho sức khỏe chỉ với giá "cực bèo"

