Ngỡ là rau củ bình thường, ai dè là "siêu thực phẩm" bổ não, khỏe tim nằm ngay sạp chợ gần nhà

Tuy thuộc họ bầu bí, mặc dù thường được xem là rau củ, nhưng về mặt khoa học, bí đỏ thực chất là một loại quả vì nó chứa hạt. Tuy nhiên, xét về mặt dinh dưỡng, nó lại tương đồng với rau hơn là trái cây. Ngoài hương vị thơm ngon, bí đỏ còn rất bổ dưỡng và được chứng minh có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe.

Tăng cường miễn dịch: Bí đỏ chứa một lượng lớn vitamin A và vitamin C - hai dưỡng chất thiết yếu hỗ trợ sự phát triển của bạch cầu chống lại sự tấn công của vi khuẩn và virus gây bệnh. Ngoài ra, vitamin C của bí đỏ có vai trò như chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp giảm viêm, tăng cường khả năng chữa lành vết thương và chống lại các gốc tự do gây hại.

Cải thiện tim mạch: Kali trong bí đỏ giúp duy trì ổn định huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch. Chất beta-carotene trong bí đỏ giảm mức cholesterol “xấu” và ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong động mạch, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Bí đỏ còn chứa magie giúp thư giãn mạch máu và duy trì ổn định nhịp tim.

Cải thiện tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ hòa tan và cả không hòa tan trong bí đỏ tương đối cao. Đây là yếu tố kích thích nhu động ruột, làm sạch đường ruột và giảm táo bón. Chất xơ hòa tan của bí đỏ giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi đường ruột, góp phần tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng và cải thiện miễn dịch đường ruột.

Tăng cường thị lực: Beta-carotene trong bí đỏ có thể chuyển hóa thành vitamin A duy trì sức khỏe của giác mạc và ngăn ngừa khô mắt, thoái hóa điểm vàng. Không những thế, lutein và zeaxanthin là những chất chống oxy hóa có trong bí đỏ sẽ giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh và tia UV.

Làm đẹp da: Thành phần beta-carotene trong bí đỏ không chỉ tốt cho mắt mà còn giúp da khỏe mạnh, giảm nguy cơ bị tổn thương do ánh nắng mặt trời. Sự có mặt của thành phần vitamin C trong bí đỏ giúp thực phẩm này kích thích sản xuất collagen để da căng mịn, tăng tính đàn hồi và làm chậm quá trình lão hóa da.

Ai không nên ăn bí đỏ?

Bí đỏ rất lành mạnh và được coi là an toàn cho hầu hết mọi người. Tuy nhiên, một số người có thể bị dị ứng sau khi ăn bí đỏ. Nó cũng được coi là thuốc lợi tiểu nhẹ, có nghĩa là ăn nhiều bí đỏ có thể gây ra phản ứng giống như khi bạn uống thuốc lợi tiểu, làm tăng lượng nước và muối cơ thể bạn thải ra ngoài qua nước tiểu.

Tác dụng này có thể gây hại cho những người dùng một số loại thuốc như lithium. Thuốc lợi tiểu có thể làm suy giảm khả năng loại bỏ lithium của cơ thể bạn, gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng. Mặc dù bí đỏ tốt cho sức khỏe, nhiều loại đồ ăn vặt có nguồn gốc từ bí đỏ - như lattés, kẹo và nhân bánh - được cho thêm đường. Các thức ăn này không cung cấp các lợi ích sức khỏe tương tự như tiêu thụ bí đỏ thật.