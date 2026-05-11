Ngao là một loại hải sản quen thuộc và phổ biến trong ẩm thực Việt Nam, thường xuất hiện đặc biệt nhiều vào mùa hè. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa biết đến những lợi ích sức khỏe và cách chế biến ngao để tạo ra những món ăn ngon.

Ngao là loài động vật không xương sống, còn được gọi là động vật nhuyễn thể. Chúng có thể sống ở cả nước ngọt và nước mặn, và thuộc nhóm động vật hai mảnh. Ngao thường kiếm ăn bằng cách lọc nước và thu nhặt các chất dinh dưỡng từ môi trường xung quanh, tương tự như hàu, vẹn hay sò điệp.

Ngao thường được sử dụng toàn bộ, từ phần thịt đến phần bên trong. Chân ngao có độ dai và mang hương vị đặc trưng của hải sản, kết hợp với hương vị tanh, bùi và ngọt tạo nên hương vị đặc biệt hấp dẫn. Phần còn lại của ngao, như là phần ruột, có cấu trúc nhão hơn và mang vị tanh nhẹ hơn so với phần chân ngao. Kích thước của ngao cũng ảnh hưởng đến độ dai của chúng.

Công dụng của ngao đối với sức khỏe

Tốt cho tim mạch: Kali trong ngao giúp cơ thể đào thải bớt lượng muối dư thừa qua nước tiểu, từ đó làm giảm áp lực lên thành mạch máu và ổn định chỉ số huyết áp. Bên cạnh đó, Omega-3 trong ngao hỗ trợ giảm mức Triglyceride, ngăn ngừa hình thành các mảng bám trong động mạch, giúp trái tim luôn khỏe mạnh và giảm thiểu nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi.

Tốt cho não bộ: Một khẩu phần ngao nhỏ có thể cung cấp gấp nhiều lần lượng vitamin B12 cần thiết mỗi ngày, giúp duy trì sự khỏe mạnh của các tế bào thần kinh và hỗ trợ quá trình tổng hợp DNA. Việc nạp đủ vitamin B12 từ ngao không chỉ giúp cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung mà còn ngăn ngừa các bệnh lý về suy giảm trí tuệ và trầm cảm.

Tăng cường miễn dịch: Ngao là thực phẩm giúp bạn bổ sung lượng protein. Protein có vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch hoạt động bình thường, từ đó giúp cơ thể chống lại những bệnh lây nhiễm. Lý do các chuyên gia thường khuyên vận động viên hay những người vận động nhiều nên tăng cường ăn ngao, hến vì chúng có chứa nhiều protein để đáp ứng nhu cầu của cơ thể.

Chống lão hóa: Khác với nhiều loại hải sản khác, ngao chứa một lượng vitamin C đáng kể giúp kích thích sản sinh collagen, bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa. Đồng thời, hàm lượng protein chất lượng cao trong ngao cung cấp các axit amin thiết yếu giúp xây dựng cơ bắp và phục hồi các tổn thương mô một cách nhanh chóng.

Nguồn cung cấp sắt dồi dào: Ngao là nguồn cung cấp sắt cực lớn giúp ngăn ngừa thiếu máu và tăng cường năng lượng cho cơ thể. Thực tế, hàm lượng sắt trong ngao thậm chí còn cao hơn cả thịt bò, giúp hỗ trợ quá trình vận chuyển oxy đến các mô và cơ quan một cách hiệu quả. Việc bổ sung ngao vào thực đơn hàng ngày là giải pháp tự nhiên tuyệt vời cho phụ nữ mang thai, người mới ốm dậy hoặc những người thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, hoa mắt do thiếu hụt sắt.

Các nhóm người không nên ăn ngao

Đối với một số đối tượng đặc biệt, việc tiêu thụ ngao có thể không mang lại lợi ích cho sức khỏe và có thể gây hại. Dưới đây là những nhóm người cần hạn chế hoặc tránh ăn ngao:

Người bệnh gout;

Bệnh nhân có tiền sử đau dạ dày, khó tiêu và bệnh thận;

Người bị cảm lạnh;

Người bệnh gan;

Phụ nữ mang thai;

Người dị ứng với ngao.