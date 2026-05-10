Lào Cai: Ô tô đầu kéo va chạm với xe máy, 2 người tử vong tại chỗ

Đời sống 10/05/2026 10:45

Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại xã Gia Phú (tỉnh Lào Cai) đêm 9/5 giữa xe đầu kéo và xe máy làm 2 nam thanh niên tử vong tại chỗ, hai phương tiện hư hỏng nặng.

Theo thông tin báo Dân Trí, khoảng 23h ngày 9/5, tại thôn Bến Phà, xã Gia Phú (tỉnh Lào Cai), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Vào thời gian trên, xe đầu kéo mang BKS 21H-014.xx do tài xế Đ.C.V. (SN 1999, ở xã Gia Phú) điều khiển, di chuyển trên quốc lộ 4E (hướng Lào Cai đi Gia Phú). Khi chiếc xe này đi tới km61+600 quốc lộ 4E thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 24AE-036.xx (chưa rõ người điều khiển), trên xe có 2 người là A.H.H. (SN 2006, ở xã Gia Phú) và N.M.Q. (SN 2006, ở xã Gia Phú).

Theo báo Sức khỏe và Đời sống, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Gia Phú đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

NÓNG: Tạm giữ tài xế xe khách gây tai nạn khiến 6 người thương vong

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng là do tài xế Trần Văn Hậu (53 tuổi, ở xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) không làm chủ tốc độ khi điều khiển ô tô vào khúc cua trên đèo Tô Na.

