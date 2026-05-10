Đúng 20h hôm nay, ngày 10/5/2026, Chính Ấn xuất hiện cho tuổi Dậu biết rằng đây là một ngày để hành động. Hãy khám phá năng lực của mình thông qua việc nỗ lực tham gia vào mọi hoạt động, bạn sẽ thấy rằng những phút giây đi qua thực sự ý nghĩa và mang lại cho bạn thành quả giá trị.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú, hôm nay bản mệnh nên kiêng cữ: Chôn cất, cưới gả, mở thông đường nước... Nếu có kế hoạch cho việc này nên sắp xếp sang ngày khác sẽ thuận lợi hơn.

Hỏa - Kim xung khắc cho thấy bạn mong chờ những cái kết có hậu hay một cuộc tình lâu bền, có như thế bạn mới dám bắt đầu nhưng thực tế là không có điều gì đảm bảo cả. Theo đuổi những điều hão huyền sẽ khiến bạn cạn kiệt năng lượng, bạn nên tập trung vào thực tại.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/5/2026, Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trên con đường thăng quan tiến chức. Vốn là con giáp thông minh, lại có tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, bạn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của nhiều người xung quanh.

Tuy nhiên, đôi khi, bạn nên cởi mở hơn nữa trong cách tư duy, đừng tự biến mình thành một người bảo thủ và cứng nhắc. Cách làm nào cũng có những ưu điểm riêng, đừng vội vàng phủ nhận bất cứ điều gì khi chưa hiểu rõ.

Thổ khắc Thủy, chuyện tình cảm của bản mệnh và nửa kia lại không được yên bình. Có thể tất cả những gì bạn đang nghĩ chỉ là hiểu lầm mà thôi, hãy trò chuyện thẳng thắn với nhau trước khi đưa ra bất cứ phán xét gì.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/5/2026, tương hội mang đến cho tuổi Tỵ cơ hội bày tỏ tình cảm với người mình yêu. Con giáp này có thể giành được tình yêu của đối phương, để người yêu nhau cuối cùng cũng trở thành quyến thuộc.

Tài tinh giúp sức hỗ trợ, tuổi Tỵ này sẽ vượt qua những khó khăn liên quan tới tiền bạc. Sẽ có quý nhân giúp tiền bạc để con giáp này vững tin hơn, vượt qua một số khó khăn hiện tại, có chút hy vọng nào lúc này cũng đều đáng quý.

Hỏa khí vượng nhắc nhở tuổi Tỵ cần chú ý đến sức khỏe hơn. Bản mệnh nên sớm bắt đầu một kế hoạch tập luyện bài bản, nhằm chăm sóc cho cơ thể thêm khỏe mạnh, nhất là trong thời điểm dịch bệnh như hiện tại. Đừng lười biếng, thói quen đó nếu được duy trì lâu dài sẽ rất tốt cho bản mệnh.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!