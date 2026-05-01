Trong ngày đầu nghỉ lễ, tai nạn giao thông làm 18 người tử vong, hơn 2.000 người vi phạm nồng độ cồn

Đời sống 01/05/2026 10:33

So với ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4-1/5 năm 2025, số vụ tai nạn giảm 33, giảm 18 người chết, giảm 29 người bị thương.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 30-4, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết trong ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30-4 và 1-5 năm 2026, toàn quốc xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 22 người. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 33 vụ, giảm 18 người chết và giảm 29 người bị thương. Tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ.

Về công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện 13.242 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 13.109 trường hợp. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 70 ô tô, 2.469 mô tô và 230 phương tiện khác; tước 321 giấy phép lái xe, trừ điểm giấy phép lái xe đối với 1.902 trường hợp.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: Vi phạm nồng độ cồn 2.104 trường hợp; vi phạm tốc độ 3.253 trường hợp; chở hàng quá tải 77 trường hợp; quá khổ giới hạn 8 trường hợp; chở quá số người quy định 93 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 10 trường hợp; sử dụng điện thoại khi lái xe 117 trường hợp; vi phạm ma túy 8 trường hợp.

Trong ngày đầu nghỉ lễ, tai nạn giao thông làm 18 người tử vong, hơn 2.000 người vi phạm nồng độ cồn - Ảnh 1
Trong ngày đầu nghỉ lễ, tai nạn giao thông làm 18 người tử vong. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Trên các tuyến cao tốc, các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ thuộc Cục CSGT đã kiểm tra, phát hiện 433 trường hợp vi phạm, lập biên bản 115 trường hợp; tước giấy phép lái xe 2 trường hợp, trừ điểm 51 trường hợp và gửi thông báo vi phạm 320 trường hợp.

Đối với đường thủy, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 217 trường hợp vi phạm; đường sắt phát hiện, lập biên bản xử lý 85 trường hợp.

Lực lượng CSGT nhận định tình hình tai nạn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ đã được kiềm chế, giảm sâu cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, vi phạm giao thông vẫn ở mức cao, đặc biệt là các lỗi về nồng độ cồn, tốc độ và ý thức chấp hành quy định khi tham gia giao thông.

Theo báo VNExpress, trên đường thủy, cảnh sát kiểm tra, lập biên bản xử lý 217 trường hợp vi phạm. Đường sắt có 85 trường hợp vi phạm.

Cục CSGT khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi lái xe, tuân thủ tốc độ, làn đường, tín hiệu giao thông, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện và chủ động quan sát giữ khoảng cách an toàn.

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, từ thứ năm đến hết chủ nhật.

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