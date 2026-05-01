Danh tính nam thanh niên nằm trên nắp capo ô tô đang chạy ở Hà Nội

Đời sống 01/05/2026 05:15

Ngày 29/4, đại diện Đội CSGT đường bộ số 9 cho biết, đơn vị tiếp nhận phản ánh và cử cán bộ, chiến sĩ xác minh vụ việc người đàn ông nằm trên nắp capo ô tô đang chạy trên đường.

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến vụ nam thanh niên nằm trên nắp capo ô tô đang di chuyển ở Hà Nội, cơ quan chức năng đã làm rõ danh tính người điều khiển phương tiện và xác định nguyên nhân ban đầu.

Theo đó, khoảng 8h ngày 29/4, trên tuyến Quốc lộ 32 (đoạn qua Phố Nả, xã Quảng Oai, Hà Nội), ông Cao Văn L. (SN 1969, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô BKS 29A-316.XX di chuyển theo hướng Sơn Tây đi Trung Hà. Thời điểm này, trên nắp capo xe có anh Lê Đình Q. (SN 1992, trú Hà Nội).

Cơ quan chức năng xác định, ông Cao Văn L. và anh Lê Đình Q. có quan hệ gia đình (bố vợ - con rể). Ô tô BKS 29A-316.XX đăng ký đứng tên ông L., trước đó ông cho gia đình con rể sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, do mâu thuẫn với con rể, ông L. đã đòi lại xe nhưng anh Q. không đồng ý.

Đến khoảng 8h cùng ngày, ông L. lái ô tô chở hai cháu (con của anh Q.) đi học. Do không đồng ý, anh Q. đã trèo lên và nằm trên kính chắn gió phía trước đầu xe để ngăn cản. Tuy nhiên, bực tức trước thái độ của con rể, ông L. vẫn cố tình điều khiển xe tham gia giao thông.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Công an xã Quảng Oai đã tiếp nhận, tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.

Anh Lê Đình Q. nằm trên nắp capo ô tô khi xe này đang di chuyển trên đường - Ảnh: VTC News

Theo chia sẻ của người đăng clip, hình ảnh được ghi lại tại khu vực Phố Nả, thuộc xã Quảng Oai, Hà Nội.

Đoạn clip nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều bình luận cho rằng, đây là hành vi nguy hiểm cần phải lên án. Cả tài xế và người đàn ông nằm trên nắp capo xe đều coi thường tính mạng của bản thân và người khác. Chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể gây ra tai nạn chết người.

Bên cạnh đó, có ý kiến bày tỏ, dù xảy ra vấn đề gì thì tài xế ô tô cần bình tĩnh để giải quyết, không thể điều khiển xe đi trên đường như vậy.

