NÓNG: Bộ Công Thương điều chỉnh giá xăng dầu trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Đời sống 30/04/2026 05:15

Liên Bộ Công Thương - Tài chính mới có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 15h00 ngày 29/4, giá bán lẻ hầu hết các mặt hàng xăng dầu đều tăng so với kỳ điều hành ngày 30/4.

Theo thông tin từ VOV, giá xăng E5RON92 không cao hơn 22.626 đồng/lít (tăng 792 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.125 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 23.751 đồng/lít (tăng 871 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 28.172 đồng/lít (tăng 1.475 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 20.027 đồng/kg (tăng 1.216 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Tại kỳ điều hành này, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện ngừng chi sử dụng và quay trở lại việc dừng trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Các phiên điều hành trước đó, nhà điều hành thực hiện trích lập với các loại xăng và dầu là 400 đồng/lít, kg.

Việc trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 29/4, các thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện không muộn hơn thời gian điều chỉnh trên.

Như vậy sau nhiều phiên giảm giá xăng dầu trong tháng 4, giá xăng dầu đã liên tục quay trở lại mức tăng tại kỳ điều hành này và áp dụng từ 15h ngày 29/4.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nhà điều hành cho hay thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) quyết định rời khỏi OPEC và OPEC+, hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế, các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran chưa có tiến triển trong khi xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn diễn ra…

Từ cuối tháng 2 kể từ khi diễn ra xung đột tại Trung Đông đến nay, giá xăng dầu trong nước trải qua 19 kỳ điều hành, trong đó xăng RON 95-III tăng 10 lần, giảm 7 lần và giữ nguyên 2 lần. Tương tự, dầu diesel tăng 9 lần, giảm 8 lần và 2 kỳ ổn định giá.

Ô tô tông người phụ nữ đẩy xe nôi, 3 trẻ nhỏ thoát nạn, 1 người tử vong

Ngày 29/4, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một ô tô tông trúng người phụ nữ đang đi bộ trên đường. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào sáng 27/4 trên đường Trung An, xã Bình Mỹ (TPHCM).

