Bé trai 9 tuổi bị dập nát bàn tay nghi do điện thoại phát nổ

Đời sống 29/04/2026 17:13

Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận đang điều trị cho một bệnh nhi 9 tuổi bị thương nặng ở bàn tay phải, nghi do điện thoại phát nổ trong lúc đang sử dụng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 29/4, Bệnh viện Đà Nẵng đang điều trị cho một bệnh nhân bị thương nặng ở bàn tay phải, nghi do điện thoại phát nổ.

Lãnh đạo UBND xã Lãnh Ngọc xác nhận thông tin trên và cho biết nạn nhân là cháu H.N.B. (9 tuổi, trú xã Lãnh Ngọc).

Chị T. (mẹ cháu B.) cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 17h ngày 27/4, khi cháu ở nhà với ông bà. Thời điểm này người lớn nghe tiếng hét, chạy đến thì phát hiện cháu bị thương ở tay, xung quanh có nhiều máu nên lập tức đưa đi sơ cứu rồi chuyển đến bệnh viện.

Bàn tay bé trai bị thương nặng, nghi do điện thoại phát nổ - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, các bác sĩ xác định bệnh nhi tổn thương nghiêm trọng vùng bàn tay phải, ảnh hưởng đến 4 ngón tay, vùng bụng cũng bị thương. Ê-kíp bác sĩ đã phẫu thuật xử lý vết thương.

Hiện bệnh nhi được theo dõi sức khỏe tại Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo mẹ cháu bé, sau khi sự việc xảy ra, trong lúc dọn dẹp, hàng xóm phát hiện chiếc điện thoại tại hiện trường có dấu hiệu bị nổ. Gia đình nghi ngờ thiết bị phát nổ khi cháu đang sử dụng trong lúc sạc pin. Qua khai thác ban đầu, cháu B. cũng nói lý do như trên khiến cháu bị thương tích.

Ô tô tông người phụ nữ đẩy xe nôi, 3 trẻ nhỏ thoát nạn, 1 người tử vong

