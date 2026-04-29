Công an vào cuộc vụ người đàn ông nhảy khỏi taxi sau cãi vã với bạn gái, bị xe máy tông

Đời sống 29/04/2026 16:55

Đoạn clip gây sốc khi ghi lại cảnh người đàn ông nhảy khỏi taxi trong lúc cãi nhau với bạn gái. Sự việc xảy ra vào khuya 28/4.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 29/4, Công an phường Buôn Ma Thuột phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh clip người đàn ông lao khỏi taxi đang chạy sau mâu thuẫn với bạn gái.

Trước đó sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip từ camera hành trình taxi, gây xôn xao dư luận. Clip cho thấy một người đàn ông nói tiếng nước ngoài và một phụ nữ Việt Nam cãi vã gay gắt trên taxi.

Trong lúc lời qua tiếng lại, người đàn ông bất ngờ mở cửa xe định nhảy xuống đường. Lúc này, người phụ nữ nhanh chóng nắm áo kéo lại nhưng bất thành.

Ngay sau đó, người này lao ra đường khi taxi vẫn đang chạy với tốc độ cao. Tình huống đột ngột khiến một xe máy phía sau không kịp xử lý, tông trúng người đàn ông. Khi tài xế định dừng xe, người phụ nữ bất ngờ đóng cửa và yêu cầu tiếp tục di chuyển, bỏ mặc người đàn ông giữa đường.

Vụ việc được cho là xảy ra vào khuya 28/4 trên một tuyến đường thuộc tỉnh Đắk Lắk; người đàn ông nói tiếng nước ngoài.

Công an vào cuộc vụ người đàn ông nhảy khỏi taxi sau cãi vã với bạn gái, bị xe máy tông - Ảnh 1
Người đàn ông mở cửa xe nhảy ra ngoài - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, dựa vào lời kể của một số nhân chứng, sau khi rơi xuống đường, người đàn ông bị một xe máy đi phía sau tông trúng, bị thương và được đưa đi cấp cứu. Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận nạn nhân hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết đến thời điểm hiện tại, những người liên quan chưa trình báo. Thông tin vụ việc chủ yếu xuất phát từ clip trên mạng xã hội, chưa có nguồn độc lập kiểm chứng nên chưa thể xác định đầy đủ diễn biến cũng như bản chất sự việc.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định khi có đủ căn cứ.

Hiện clip thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội, với nhiều ý kiến trái chiều. 

Giông lốc cuốn sập nhà trong đêm, bé trai 13 tuổi tử vong

Giông lốc cuốn sập nhà trong đêm, bé trai 13 tuổi tử vong

Giông lốc kèm mưa lớn xảy ra đêm 28/4 tại nhiều xã ở Thanh Hóa đã kéo đổ, làm tốc mái hàng chục ngôi nhà, khiến bé trai 13 tuổi tử nạn.

Xem thêm
Từ khóa:   mâu thuẫn tình cảm tin moi mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 3 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 4 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 4 giờ 49 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 5 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong