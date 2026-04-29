Công an vào cuộc vụ người đàn ông nhảy khỏi taxi sau cãi vã với bạn gái, bị xe máy tông

Đời sống 29/04/2026 16:55

Đoạn clip gây sốc khi ghi lại cảnh người đàn ông nhảy khỏi taxi trong lúc cãi nhau với bạn gái. Sự việc xảy ra vào khuya 28/4.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 29/4, Công an phường Buôn Ma Thuột phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh clip người đàn ông lao khỏi taxi đang chạy sau mâu thuẫn với bạn gái.

Trước đó sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip từ camera hành trình taxi, gây xôn xao dư luận. Clip cho thấy một người đàn ông nói tiếng nước ngoài và một phụ nữ Việt Nam cãi vã gay gắt trên taxi.

Trong lúc lời qua tiếng lại, người đàn ông bất ngờ mở cửa xe định nhảy xuống đường. Lúc này, người phụ nữ nhanh chóng nắm áo kéo lại nhưng bất thành.

Ngay sau đó, người này lao ra đường khi taxi vẫn đang chạy với tốc độ cao. Tình huống đột ngột khiến một xe máy phía sau không kịp xử lý, tông trúng người đàn ông. Khi tài xế định dừng xe, người phụ nữ bất ngờ đóng cửa và yêu cầu tiếp tục di chuyển, bỏ mặc người đàn ông giữa đường.

Vụ việc được cho là xảy ra vào khuya 28/4 trên một tuyến đường thuộc tỉnh Đắk Lắk; người đàn ông nói tiếng nước ngoài.

Công an vào cuộc vụ người đàn ông nhảy khỏi taxi sau cãi vã với bạn gái, bị xe máy tông - Ảnh 1
Người đàn ông mở cửa xe nhảy ra ngoài - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, dựa vào lời kể của một số nhân chứng, sau khi rơi xuống đường, người đàn ông bị một xe máy đi phía sau tông trúng, bị thương và được đưa đi cấp cứu. Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận nạn nhân hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cho biết đến thời điểm hiện tại, những người liên quan chưa trình báo. Thông tin vụ việc chủ yếu xuất phát từ clip trên mạng xã hội, chưa có nguồn độc lập kiểm chứng nên chưa thể xác định đầy đủ diễn biến cũng như bản chất sự việc.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định khi có đủ căn cứ.

Hiện clip thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội, với nhiều ý kiến trái chiều. 

Giông lốc cuốn sập nhà trong đêm, bé trai 13 tuổi tử vong

Giông lốc kèm mưa lớn xảy ra đêm 28/4 tại nhiều xã ở Thanh Hóa đã kéo đổ, làm tốc mái hàng chục ngôi nhà, khiến bé trai 13 tuổi tử nạn.

