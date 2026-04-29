NÓNG: Loạt cửa hàng 'hot' với giới trẻ bị phạt về an toàn thực phẩm

Nhà hàng Dookki (địa điểm kinh doanh số 3 tại Hà Nội của Công ty TNHH Tập đoàn Vina C&D) bị phạt 8 triệu đồng do cống rãnh thoát nước thải khu vực cửa hàng, nhà bếp bị ứ đọng, không được che kín.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Kim Liên, trong 2 tháng qua, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn đã bị xử phạt. Cụ thể:

Công ty cổ phần Tập đoàn Golden Gate - chi nhánh miền Bắc (căng tin Tô Hoa nhà A11, Bệnh viện Bạch Mai) bị phạt 8 triệu đồng do cống rãnh thoát nước thải khu vực cửa hàng, nhà bếp bị ứ đọng, không được che kín.

Công ty cổ phần dịch vụ Sen Hồng (chi nhánh căng tin Bệnh viện Bạch Mai) bị phạt 8 triệu đồng vì không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải bảo đảm vệ sinh.

Cơ sở kinh doanh Han Kim Chi của bà Bùi Thị Kim Ngọc (101 C8 Kim Liên) bị phạt 4 triệu đồng vì bày bán, chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không bảo đảm vệ sinh.

Đồ ăn chín Bảo Hòa (D7K-10 chợ Kim Liên) bị phạt 1,5 triệu đồng do không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay.

Loạt cửa hàng 'hot' với giới trẻ như Dookki, Laboong, cơm thố Bách Khoa bị phạt về an toàn thực phẩm

UBND phường Láng vừa công khai danh sách các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, cập nhật từ ngày 1-1 đến 15-4-2026.

Hộ kinh doanh bún riêu tóp mỡ mọc giòn cô Hương Béo - Chùa Láng (61 Chùa Láng) bị phạt 4 triệu đồng do không có dụng cụ bảo quản riêng cho thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến.

Hộ kinh doanh cơm đốt thố Lão Đại I (50 Nguyên Hồng) bị phạt 4 triệu đồng vì khu vực chế biến có côn trùng gây hại xâm nhập.

Cơ sở Phở Hào (102 C10 tập thể Nguyên Hồng) bị phạt 4 triệu đồng do cống thoát nước thải khu vực nhà bếp ứ đọng, không được che kín.

Cơ sở trà sữa Laboong (P101 B1 tập thể Nam Thành Công) bị phạt 4 triệu đồng vì không có dụng cụ chứa đựng rác thải bảo đảm vệ sinh.

Hộ kinh doanh Linh Thị Lệ Thu (1 ngõ 157 Chùa Láng) bị phạt 4 triệu đồng do không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải bảo đảm vệ sinh.

Hộ kinh doanh Bếp Vị Xưa (căn LK05, số 25 Vũ Ngọc Phan) bị phạt 4 triệu đồng vì không thực hiện quy định về chế độ kiểm thực 3 bước.

Hộ kinh doanh Mực Hoàn Hương (30 Huỳnh Thúc Kháng) bị phạt 4 triệu đồng do cống thoát nước thải khu vực nhà bếp bị ứ đọng.

Cơ sở cơm thố Bách Khoa (28 Chùa Láng), Gà ngon phố - gà nướng lu Trúc Khê (18 Trúc Khê) và Gà nướng lu (672 đường Láng) cùng bị phạt 7,5 triệu đồng do không đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

Cửa hàng ăn uống Vườn Bia 38 (101C5 Hoàng Ngọc Phách) bị phạt mức cao nhất tại phường - 12 triệu đồng - do mắc nhiều vi phạm cùng lúc: khu chế biến có côn trùng gây hại, cống thoát nước thải ứ đọng không che kín và không có dụng cụ thu gom rác thải bảo đảm vệ sinh.

Nhà hàng Dookki xin lỗi

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, fanpage hơn 800.000 người theo dõi của chuỗi nhà hàng Dookki Việt Nam lên tiếng sau khi cơ sở Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội) bị xử phạt hành chính vì vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Trong thông báo, đại diện Dookki Việt Nam thừa nhận đã chưa kiểm tra chặt chẽ quy trình kiểm soát, dẫn đến những tranh cãi không đáng có và ảnh hưởng tới niềm tin của khách hàng. Thương hiệu gửi lời xin lỗi vì những lo lắng phát sinh trong thời gian qua.

Theo phía nhà hàng, trong đợt kiểm tra của cơ quan chức năng tại chi nhánh Phạm Ngọc Thạch, lỗi vi phạm duy nhất được ghi nhận là sự cố kỹ thuật tạm thời khiến hệ thống thoát nước bị tắc nghẽn. Doanh nghiệp khẳng định đây là vấn đề phát sinh từ cơ sở hạ tầng, không liên quan đến quy trình chế biến cũng như chất lượng món ăn phục vụ thực khách.

Phía Dookki nhấn mạnh ngoài sự cố liên quan đến hệ thống thoát nước, các hạng mục khác tại nhà hàng như chất lượng nguyên liệu, vệ sinh dụng cụ chế biến, quy trình quản lý và vận hành đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm theo quy định.

Đại diện thương hiệu cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi một lỗi kỹ thuật đơn lẻ về cơ sở vật chất đã gây ra những hiểu lầm về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của toàn hệ thống. Chuỗi buffet tokbokki cam kết sẽ tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống thoát nước, trang thiết bị tại tất cả chi nhánh nhằm ngăn ngừa các sự cố tương tự trong tương lai. Đồng thời, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục siết chặt hơn nữa quy trình vệ sinh, đặt an toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu trong hoạt động kinh doanh.