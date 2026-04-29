Mưa đá phủ trắng nhiều quả đồi ở Điện Biên

Đời sống 29/04/2026 05:15

Một trận giông lốc kèm mưa đá dữ dội bất ngờ đổ xuống khu vực xã Pú Nhi, tỉnh Điện Biên, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân địa phương.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 28/4, tại xã Pu Nhi (Điện Biên) xảy ra hiện tượng mưa đá kèm dông lốc khiến một số nhà dân và hoa màu bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Đình Minh, Chủ tịch UBND xã Pu Nhi, cho biết trận mưa đá xảy ra vào khoảng 17h, tại khu vực bản Pu Nhi A và Pu Nhi B. Sau khoảng 10 phút, đá đã phủ trắng nhiều quả đồi.

Qua ghi nhận, hạt mưa đá có kích thước trung bình to bằng ngón tay út. Chính quyền địa phương đang cử các lực lượng thống kê thiệt hại sau trận mưa. 

Mưa đá phủ trắng nhiều quả đồi ở Điện Biên - Ảnh 1
Mưa đá trút xuống xã Pú Nhi với mật độ dày - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 28 đến sáng 29/4, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (trên 100mm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, sườn dốc, suối nhỏ khi có mưa lớn; đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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