Danh tính cụ ông mang thỏi vàng nằm lả bên vệ đường ở giữa rừng tràm

Ngày 27/4, lãnh đạo Công an xã Hưng Lộc, thành phố Huế cho biết các lực lượng chức năng đã hỗ trợ một người đàn ông lớn tuổi bị lạc trong rừng keo trở về nhà an toàn.
Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 27/4, Công an xã Hưng Lộc, TP Huế cho biết đơn vị vừa kịp thời phối hợp hỗ trợ, cứu giúp một cụ ông đi lạc vào khu vực rừng keo tràm trên địa bàn trong tình trạng kiệt sức.
Vào trưa cùng ngày, người dân thôn Hòa Lộc (xã Hưng Lộc) khi đi làm rẫy đã phát hiện một cụ ông nằm bên đường dẫn vào nhà bảo vệ đập phụ thuộc hồ thủy điện Tả Trạch, người mệt lả, có dấu hiệu ngất xỉu vì đói và kiệt sức. Bên cạnh cụ ông là chiếc xe máy Wave mang biển kiểm soát 52K4 – 3262.
Ngay sau khi nhận tin báo, tổ bảo vệ an ninh, trật tự khu vực thuộc Công an xã Hưng Lộc nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng người dân tiếp cận, hỗ trợ đưa cụ ông về nhà một nhân viên tổ bảo vệ để sơ cứu vết thương, cho ăn uống và nghỉ ngơi nhằm hồi phục sức khỏe.
Theo thông tin từ báo Dân trí, trong quá trình kiểm tra giấy tờ tùy thân để xác minh danh tính, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện ngoài tiền mặt và giấy tờ cá nhân, cụ ông còn mang theo một thỏi kim loại màu vàng nghi là vàng SJC 9999. Theo đó, trên tấm kim loại này có các ký hiệu như "SJC rồng vàng 999.9 Fine Gold Công ty vàng bạc đá quý" có trọng lượng là 37,5 gram (1 lượng), ký hiệu là FP25168. Nhận dạng ban đầu thì đây là loại vàng miếng của SJC.
Sau khi sức khỏe ổn định, Công an xã Hưng Lộc khẩn trương xác minh và bước đầu xác định cụ ông là ông Đỗ Hữu Sơn (79 tuổi, trú đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân, TP Huế).
Lực lượng chức năng sau đó đã liên hệ với người thân để đưa ông Sơn về nhà an toàn, đồng thời bàn giao lại toàn bộ tài sản.
Một cán bộ Ban Quản lý hồ Tả Trạch cho biết vào chiều 26-4, người này từng gặp ông Sơn trong trạng thái bình thường, tự điều khiển xe máy đi vào khu vực này.
Riêng đối với thỏi kim loại nghi là vàng SJC mà ông Sơn mang theo, hiện Công an xã Hưng Lộc đang phối hợp với Công an phường Phú Xuân tiếp tục xác minh nguồn gốc cũng như giá trị của tài sản này.