NÓNG: Dự án 'Nuôi em' không có dấu hiệu của tội phạm

Đời sống 28/04/2026 12:39

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định không có dấu hiệu tội phạm trong tố giác liên quan việc sử dụng tiền từ thiện tại các dự án “Nuôi em”, “Sức mạnh 2000”, do đó không khởi tố vụ án.

Theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan đến dự án "Nuôi em", Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có thông báo, sau khi tiếp nhận tin báo về tội phạm, tố giác về dấu hiệu không minh bạch, vi phạm pháp luật trong việc sử dụng tiền từ thiện của các nhà hảo tâm tại dự án này, Cục Cảnh sát hình sự đã xác minh, điều tra.

Kết quả, cơ quan điều tra xác định không có dấu hiệu của tội phạm, do đó không khởi tố vụ án hình sự.

Dự án "Nuôi em" là một chương trình thiện nguyện xã hội do ông Hoàng Hoa Trung (36 tuổi) sáng lập, điều hành; hoạt động từ năm 2014, hướng tới mục tiêu hỗ trợ bữa ăn, điều kiện sinh hoạt và học tập cho trẻ em vùng cao, đặc biệt tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Sơn La…

Dự án tập trung vào mô hình hỗ trợ dài hạn, với mức đóng góp cố định hằng tháng, giúp trẻ em có bữa ăn bán trú, giảm tình trạng bỏ học do đói nghèo.

Theo thông tin từ VietNamNet, từ dự án "Nuôi em", ông Hoàng Hoa Trung trở thành gương mặt quen thuộc trong cộng đồng thiện nguyện tại Việt Nam. Dưới sự điều hành của ông Hoàng Hoa Trung và cộng sự, dự án phát triển nhanh, thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn mạnh thường quân trong và ngoài nước, từng được đánh giá là một trong những mô hình thiện nguyện cá nhân có quy mô lớn.

Tính đến năm 2024, dự án đã nuôi cơm 100.000 học sinh tại 20 tỉnh, trong đó 12 địa phương tự nhân rộng mô hình.

Ông Trung cũng thực hiện nhiều dự án thiện nguyện khác như “Dũng sĩ bạt” (xin bạt cũ để che điểm trường), xây dựng trường học, nhà vệ sinh, nhà nội trú... 

Năm 2020, ông Trung tiếp tục triển khai dự án “Sức mạnh 2000”, huy động 2.000 đồng/ngày từ cộng đồng, hướng tới mục tiêu xóa hơn 4.000 điểm trường tạm trên cả nước.

Tuy nhiên, cuối năm 2025, dự án "Nuôi em" vướng phải nhiều nghi vấn liên quan đến vấn đề minh bạch tài chính và quản lý nguồn tiền ủng hộ.

Xem thêm
Từ khóa:   dự án Nuôi Em tin moi từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

