Danh tính người phụ nữ bị sát hại trong đêm, phát hiện con dao bên cạnh thi thể

Đời sống 28/04/2026 06:00

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ tại xã Sơn Tiến. Nạn nhân được phát hiện tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 27/4, lãnh đạo UBND xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, một người phụ nữ trên địa bàn vừa bị sát hại.

Khoảng 19h cùng ngày, người dân thôn Đại Thịnh, xã Sơn Tiến nghe thấy tiếng la hét thất thanh tại nhà mẹ đẻ của chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1980).

Tại hiện trường, trên cơ thể nạn nhân ghi nhận nhiều vết thương nghiêm trọng. Lực lượng chức năng cũng tìm thấy một con dao nằm gần thi thể chị H.

Danh tính người phụ nữ bị sát hại trong đêm, phát hiện con dao bên cạnh thi thể - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Công lý, ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng công an đã có mặt để phong tỏa, bảo vệ hiện trường và tiến hành khám nghiệm. Được biết, chị H. đã ly hôn và hiện đang sống cùng mẹ đẻ.

Bước đầu, công an xác định nghi phạm là H.H.T (SN 1974, trú cùng thôn Đại Thịnh). Hiện lực lượng công an đang tổ chức truy bắt, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Tiến, chị H. ly hôn và sống cùng mẹ đẻ ở thôn Đại Thịnh. "Chị H. có một người con đang đi du học. Nguyên nhân sự việc đang tiếp tục được làm rõ", lãnh đạo xã Sơn Tiến nói.

'Bao Thanh Thiên' Kim Siêu Quần hạnh phúc bên vợ kém 23 tuổi dù không con cái

'Bao Thanh Thiên' Kim Siêu Quần hạnh phúc bên vợ kém 23 tuổi dù không con cái

Kim Siêu Quần nổi tiếng với vai diễn Bao Thanh Thiên trong bộ phim truyền hình dài tập cùng tên. Bước ngoặt đến vào năm 1993 khi ông nhận vai Bao Chửng trong Bao Thanh Thiên. Ban đầu, đây là vai diễn đầy áp lực song nhờ quá trình nghiên cứu nhân vật kỹ lưỡng, thay đổi ngoại hình và chấp nhận nhiều khó khăn khi ghi hình, ông đã chinh phục khán giả.

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/4/2026, 3 con giáp ăn lộc tổ tiên, trúng số độc đắc dễ dàng, làm việc tựa như 'cổ máy in tiền'

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/4/2026, 3 con giáp ăn lộc tổ tiên, trúng số độc đắc dễ dàng, làm việc tựa như 'cổ máy in tiền'

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/4/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền nhiều vô kể, phước lộc đầy nhà, trúng số độc đắc

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/4/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền nhiều vô kể, phước lộc đầy nhà, trúng số độc đắc

Nổ tàu thu mua hải sản tại bến phà ở An Giang, 5 người nhập viện cấp cứu

Nổ tàu thu mua hải sản tại bến phà ở An Giang, 5 người nhập viện cấp cứu

Tử vi thứ Tư 29/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Tử vi thứ Tư 29/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 28/4/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài vận hưng thịnh, giàu có an khang, gia đình sung túc

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 28/4/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài vận hưng thịnh, giàu có an khang, gia đình sung túc

Đúng hôm nay, thứ Ba 28/4/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng hôm nay, thứ Ba 28/4/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Xe đám cưới cố vượt gác chắn, mắc kẹt sát đường ray khi tàu sắp đến

Xe đám cưới cố vượt gác chắn, mắc kẹt sát đường ray khi tàu sắp đến

Bé 2 tuổi tử vong do viêm não mô cầu, người thân phải cách ly y tế

Bé 2 tuổi tử vong do viêm não mô cầu, người thân phải cách ly y tế

Tận dụng tối đa 8 công dụng tốt cho sức khỏe và tăng cường miễn dịch từ quả gấc

Tận dụng tối đa 8 công dụng tốt cho sức khỏe và tăng cường miễn dịch từ quả gấc

Tử vi thứ Ba 28/4/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Ba 28/4/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Ba 28/4/2026, 3 con giáp vượt cảnh nghèo khổ, vươn nhanh thành đại gia, hóa Rồng hóa Phượng, cao sang ngút ngàn

Đúng ngày mai, thứ Ba 28/4/2026, 3 con giáp vượt cảnh nghèo khổ, vươn nhanh thành đại gia, hóa Rồng hóa Phượng, cao sang ngút ngàn

Danh tính người phụ nữ báo công an vì... quên nơi cất vàng

Danh tính người phụ nữ báo công an vì... quên nơi cất vàng

Nổ tàu thu mua hải sản tại bến phà ở An Giang, 5 người nhập viện cấp cứu

Nổ tàu thu mua hải sản tại bến phà ở An Giang, 5 người nhập viện cấp cứu

Xe đám cưới cố vượt gác chắn, mắc kẹt sát đường ray khi tàu sắp đến

Xe đám cưới cố vượt gác chắn, mắc kẹt sát đường ray khi tàu sắp đến

Danh tính người phụ nữ báo công an vì... quên nơi cất vàng

Danh tính người phụ nữ báo công an vì... quên nơi cất vàng

Thương tâm: Hai cháu bé tử vong khi đi tắm suối gần nhà

Thương tâm: Hai cháu bé tử vong khi đi tắm suối gần nhà

Cháu bé 3 tuổi được tìm thấy một mình trong rừng sau 18 giờ mất tích

Cháu bé 3 tuổi được tìm thấy một mình trong rừng sau 18 giờ mất tích

Danh tính người đàn ông vung chân đá phụ nữ tại quán nhậu ở Khánh Hòa

Danh tính người đàn ông vung chân đá phụ nữ tại quán nhậu ở Khánh Hòa