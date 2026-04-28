Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ tại xã Sơn Tiến. Nạn nhân được phát hiện tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 27/4, lãnh đạo UBND xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, một người phụ nữ trên địa bàn vừa bị sát hại.

Khoảng 19h cùng ngày, người dân thôn Đại Thịnh, xã Sơn Tiến nghe thấy tiếng la hét thất thanh tại nhà mẹ đẻ của chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1980).

Tại hiện trường, trên cơ thể nạn nhân ghi nhận nhiều vết thương nghiêm trọng. Lực lượng chức năng cũng tìm thấy một con dao nằm gần thi thể chị H.

Theo thông tin từ báo Công lý, ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng công an đã có mặt để phong tỏa, bảo vệ hiện trường và tiến hành khám nghiệm. Được biết, chị H. đã ly hôn và hiện đang sống cùng mẹ đẻ.

Bước đầu, công an xác định nghi phạm là H.H.T (SN 1974, trú cùng thôn Đại Thịnh). Hiện lực lượng công an đang tổ chức truy bắt, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Tiến, chị H. ly hôn và sống cùng mẹ đẻ ở thôn Đại Thịnh. "Chị H. có một người con đang đi du học. Nguyên nhân sự việc đang tiếp tục được làm rõ", lãnh đạo xã Sơn Tiến nói.

