'Bao Thanh Thiên' Kim Siêu Quần hạnh phúc bên vợ kém 23 tuổi dù không con cái

Sao quốc tế 27/04/2026 11:34

Kim Siêu Quần nổi tiếng với vai diễn Bao Thanh Thiên trong bộ phim truyền hình dài tập cùng tên. Bước ngoặt đến vào năm 1993 khi ông nhận vai Bao Chửng trong Bao Thanh Thiên. Ban đầu, đây là vai diễn đầy áp lực song nhờ quá trình nghiên cứu nhân vật kỹ lưỡng, thay đổi ngoại hình và chấp nhận nhiều khó khăn khi ghi hình, ông đã chinh phục khán giả.

Kim Siêu Quần sinh năm 1951 tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), là diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất. Ông bước chân vào làng giải trí từ năm 18 tuổi nhưng mất gần 2 thập kỷ chỉ quanh quẩn với các vai phụ, sự nghiệp chưa có nhiều đột phá.

Bước ngoặt đến vào năm 1993 khi ông nhận vai Bao Chửng trong Bao Thanh Thiên. Ban đầu, đây là vai diễn đầy áp lực song nhờ quá trình nghiên cứu nhân vật kỹ lưỡng, thay đổi ngoại hình và chấp nhận nhiều khó khăn khi ghi hình, ông đã chinh phục khán giả. Bộ phim nhanh chóng gây tiếng vang, số tập tăng từ 15 lên hơn 200, giúp Kim Siêu Quần nổi tiếng khắp châu Á. Sau đó, ông tiếp tục hóa thân vào Bao Chửng trong hơn 700 tập thuộc nhiều phiên bản khác nhau, trở thành hình tượng kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.

 

Thành công này mang về cho ông giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Golden Bell Awards, đồng thời giúp ông xây dựng phim trường riêng tại Thanh Đảo.

'Bao Thanh Thiên' Kim Siêu Quần hạnh phúc bên vợ kém 23 tuổi dù không con cái - Ảnh 1

Kim Siêu Quần kết hôn với nữ diễn viên Trần Kỳ, người từng đóng vai Bàng Phi trong Bao Thanh Thiên. Dù chênh lệch 23 tuổi và từng bị gia đình phản đối, cả 2 vẫn gắn bó suốt nhiều thập kỷ.

Trần Kỳ từng là y tá trước khi bước chân vào làng giải trí. Trong thời gian quay phim, bà từng từ bỏ công việc để theo đoàn phim, trực tiếp chăm sóc chồng. Bà thậm chí mang theo dụng cụ nấu ăn đến phim trường để lo từng bữa ăn cho ông.

2 người không có con nhưng nam diễn viên nhiều lần chia sẻ ông xem đó là duyên phận và hài lòng với cuộc sống bên người bạn đời luôn tận tụy đồng hành từ những ngày khó khăn nhất. Khi Kim Siêu Quần phải phẫu thuật u não năm 2017, người luôn ở bên ông vẫn là vợ.

Năm 2016, Kim Siêu Quần phát hiện cơ thể bất thường sau một lần biểu diễn khi bất ngờ quên lời ca khúc quen thuộc. Đi kiểm tra, ông được chẩn đoán có khối u não lớn, kích thước khoảng 9-10cm.

Tình trạng nguy cấp buộc ông phải phẫu thuật khẩn cấp. Trước ca mổ, nam diễn viên từng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất và dặn dò hậu sự với vợ. May mắn, ca phẫu thuật thành công, bác sĩ loại bỏ được khối u cùng phần dịch tích tụ trong não.

'Bao Thanh Thiên' Kim Siêu Quần hạnh phúc bên vợ kém 23 tuổi dù không con cái - Ảnh 2

Tuy nhiên, quá trình hồi phục kéo dài và để lại nhiều di chứng. Ông nằm viện hơn 1 tháng, trong thời gian đó vợ luôn túc trực chăm sóc và hỗ trợ phục hồi chức năng. Sau khi xuất viện, thể trạng của ông suy giảm rõ rệt.

Ngoài u não, Kim Siêu Quần còn mắc tiểu đường, tăng huyết áp và hội chứng ngưng thở khi ngủ. Những vấn đề sức khỏe kéo dài khiến ông quyết định rút lui khỏi làng giải trí, đóng cửa các công ty sản xuất phim để tập trung điều trị.

Hiện ở tuổi 75, Kim Siêu Quần sống kín tiếng cùng vợ. Ông hiếm khi xuất hiện trước công chúng, chỉ thỉnh thoảng tham gia một số chương trình đặc biệt và vẫn giữ hình ảnh Bao Công quen thuộc.

Cuộc sống hiện tại của ông xoay quanh việc nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và tận hưởng những điều giản dị như nấu ăn, đi dạo. Sau nhiều năm làm việc không ngừng nghỉ, ông chọn nhịp sống chậm rãi, bình yên bên người bạn đời. 

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