'Bao Thanh Thiên' Kim Siêu Quần hạnh phúc bên vợ kém 23 tuổi dù không con cái

Sao quốc tế 27/04/2026 11:34

Kim Siêu Quần nổi tiếng với vai diễn Bao Thanh Thiên trong bộ phim truyền hình dài tập cùng tên.

Kim Siêu Quần sinh năm 1951 tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), là diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất. Ông bước chân vào làng giải trí từ năm 18 tuổi nhưng mất gần 2 thập kỷ chỉ quanh quẩn với các vai phụ, sự nghiệp chưa có nhiều đột phá.

Bước ngoặt đến vào năm 1993 khi ông nhận vai Bao Chửng trong Bao Thanh Thiên. Ban đầu, đây là vai diễn đầy áp lực song nhờ quá trình nghiên cứu nhân vật kỹ lưỡng, thay đổi ngoại hình và chấp nhận nhiều khó khăn khi ghi hình, ông đã chinh phục khán giả. Bộ phim nhanh chóng gây tiếng vang, số tập tăng từ 15 lên hơn 200, giúp Kim Siêu Quần nổi tiếng khắp châu Á. Sau đó, ông tiếp tục hóa thân vào Bao Chửng trong hơn 700 tập thuộc nhiều phiên bản khác nhau, trở thành hình tượng kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ.

 

Thành công này mang về cho ông giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Golden Bell Awards, đồng thời giúp ông xây dựng phim trường riêng tại Thanh Đảo.

Kim Siêu Quần kết hôn với nữ diễn viên Trần Kỳ, người từng đóng vai Bàng Phi trong Bao Thanh Thiên. Dù chênh lệch 23 tuổi và từng bị gia đình phản đối, cả 2 vẫn gắn bó suốt nhiều thập kỷ.

Trần Kỳ từng là y tá trước khi bước chân vào làng giải trí. Trong thời gian quay phim, bà từng từ bỏ công việc để theo đoàn phim, trực tiếp chăm sóc chồng. Bà thậm chí mang theo dụng cụ nấu ăn đến phim trường để lo từng bữa ăn cho ông.

2 người không có con nhưng nam diễn viên nhiều lần chia sẻ ông xem đó là duyên phận và hài lòng với cuộc sống bên người bạn đời luôn tận tụy đồng hành từ những ngày khó khăn nhất. Khi Kim Siêu Quần phải phẫu thuật u não năm 2017, người luôn ở bên ông vẫn là vợ.

Năm 2016, Kim Siêu Quần phát hiện cơ thể bất thường sau một lần biểu diễn khi bất ngờ quên lời ca khúc quen thuộc. Đi kiểm tra, ông được chẩn đoán có khối u não lớn, kích thước khoảng 9-10cm.

Tình trạng nguy cấp buộc ông phải phẫu thuật khẩn cấp. Trước ca mổ, nam diễn viên từng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất và dặn dò hậu sự với vợ. May mắn, ca phẫu thuật thành công, bác sĩ loại bỏ được khối u cùng phần dịch tích tụ trong não.

Tuy nhiên, quá trình hồi phục kéo dài và để lại nhiều di chứng. Ông nằm viện hơn 1 tháng, trong thời gian đó vợ luôn túc trực chăm sóc và hỗ trợ phục hồi chức năng. Sau khi xuất viện, thể trạng của ông suy giảm rõ rệt.

Ngoài u não, Kim Siêu Quần còn mắc tiểu đường, tăng huyết áp và hội chứng ngưng thở khi ngủ. Những vấn đề sức khỏe kéo dài khiến ông quyết định rút lui khỏi làng giải trí, đóng cửa các công ty sản xuất phim để tập trung điều trị.

Hiện ở tuổi 75, Kim Siêu Quần sống kín tiếng cùng vợ. Ông hiếm khi xuất hiện trước công chúng, chỉ thỉnh thoảng tham gia một số chương trình đặc biệt và vẫn giữ hình ảnh Bao Công quen thuộc.

Cuộc sống hiện tại của ông xoay quanh việc nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và tận hưởng những điều giản dị như nấu ăn, đi dạo. Sau nhiều năm làm việc không ngừng nghỉ, ông chọn nhịp sống chậm rãi, bình yên bên người bạn đời. 

'Băng hồ trọng sinh' của Lý Quân Nhuệ giảm điểm Douban, thất bại toàn diện

Theo các số liệu tổng hợp từ nền tảng trực tuyến, tác phẩm dài 40 tập đã hoàn tất phát sóng theo hình thức fast-track (xem nhanh), nhưng không tạo được hiệu ứng như mong đợi. Lượng xem trung bình ước tính chỉ khoảng 2,95 triệu lượt/tập (theo thống kê Vân Hợp), xếp cuối bảng trong số các phim truyền hình phát sóng cùng năm.

'Băng hồ trọng sinh' của Lý Quân Nhuệ giảm điểm Douban, thất bại toàn diện

Hé lộ tạo hình phong trần của Dương Mịch trong dự án cổ trang 'Giang Sơn Đại Đồng'

Ngu Thư Hân diện đầm 'bông hồng xanh' của nhà thiết kế Việt đi Cannes

Loạt ảnh hôn lễ của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ gây sốt mạng xã hội

Vì sao Chương Nhược Nam và Vương An Vũ được khen hết lời trong phim mới?

Chung Hán Lương vượt mặt Trương Lăng Hách với vai diễn tổng tài

Đúng 19 ngày cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp tiền nhiều như lá rụng mùa đông, ăn lộc Thần Tài, của cải chất chồng

Danh tính người phụ nữ báo công an vì... quên nơi cất vàng

Sự thật ngỡ ngàng về quả cà tím: Không chỉ ngon miệng mà còn là "khắc tinh" của lão hóa

Thương tâm: Hai cháu bé tử vong khi đi tắm suối gần nhà

Cháu bé 3 tuổi được tìm thấy một mình trong rừng sau 18 giờ mất tích

Đúng ngày mai, thứ Ba 28/4/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Ba 28/4/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Danh tính người đàn ông vung chân đá phụ nữ tại quán nhậu ở Khánh Hòa

Qua hết tháng 4, 3 con giáp Tài Lộc cực phát, Hồng Phúc tề thiên, cát khí ngút trời, Thần Tài mở sổ vàng

Tử vi tuần mới (27/4 đến 3/5), 3 con giáp Thần Tài săn đón, quý nhân hồ hởi, Tài Lộc bủa vây, thời kì làm giàu đã đến

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 27/4/2026, 3 con giáp tiền bạc chật két, mua đất xây nhà, đổi vận lên đời, thảnh thơi Hưởng Lộc, sống trong giàu sang

Nóng: Triệt phá lò sản xuất thực phẩm giảm cân chứa chất cấm ở TP.HCM, quy mô hàng chục tỷ đồng

'Băng hồ trọng sinh' của Lý Quân Nhuệ giảm điểm Douban, thất bại toàn diện

Hé lộ tạo hình phong trần của Dương Mịch trong dự án cổ trang 'Giang Sơn Đại Đồng'

Ngu Thư Hân diện đầm 'bông hồng xanh' của nhà thiết kế Việt đi Cannes

Tác phẩm mới của Vương Hạc Đệ ghi nhận thành tích ấn tượng

Chung Hán Lương vượt mặt Trương Lăng Hách với vai diễn tổng tài

Vì sao Chương Nhược Nam và Vương An Vũ được khen hết lời trong phim mới?

