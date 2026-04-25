Vì sao Chương Nhược Nam và Vương An Vũ được khen hết lời trong phim mới?

Sao quốc tế 25/04/2026 14:44

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, cặp đôi Chương Nhược Nam và Vương An Vũ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ visual hài hòa, dễ tạo thiện cảm. Chỉ qua loạt khoảnh khắc chung khung hình, khán giả đã phần nào cảm nhận được “phản ứng hóa học” rõ nét giữa hai diễn viên, góp phần tạo nên bầu không khí lãng mạn đặc trưng của dòng phim thần tượng.

Trong làng giải trí Hoa ngữ, không thiếu mỹ nhân, nhưng Chương Nhược Nam luôn nổi bật với khí chất “hoa khôi giảng đường” rất riêng. Sinh năm 1996 tại Ôn Châu (Chiết Giang), cô bước chân vào showbiz nhờ bộ phim Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông và nhanh chóng ghi dấu ấn. 

Gần đây, vai diễn Ôn Dĩ Phàm trong Khó Dỗ Dành tiếp tục giúp cô ghi điểm mạnh mẽ khi hóa thân thành một nữ sinh xinh đẹp nhưng mang nhiều tổn thương nội tâm. Lối diễn tinh tế cùng ngoại hình nổi bật đã giúp cô bứt phá, trở thành cái tên được săn đón.

Vì sao Chương Nhược Nam và Vương An Vũ được khen hết lời trong phim mới? - Ảnh 1

Trở lại với dự án mới, Chương Nhược Nam tiếp tục theo đuổi hình tượng nữ chính mang màu sắc nhẹ nhàng, pha chút u buồn. Trong tạo hình được công bố, cô diện áo trench coat màu be kết hợp áo len cổ chữ V, mái tóc dài uốn nhẹ tạo cảm giác đầy chất thơ, đúng kiểu “nữ chính bước ra từ truyện ngôn tình”.

Sánh đôi cùng cô, Vương An Vũ xuất hiện với phong cách nam sinh điển hình: áo khoác dáng dài tông nâu, phối cùng áo len tối màu, toát lên vẻ ngoài điển trai, ấm áp. Khi đứng cạnh nhau, cả hai tạo nên tổng thể vừa hài hòa vừa bắt mắt, mang đậm không khí thanh xuân học đường.

Vì sao Chương Nhược Nam và Vương An Vũ được khen hết lời trong phim mới? - Ảnh 2Vì sao Chương Nhược Nam và Vương An Vũ được khen hết lời trong phim mới? - Ảnh 3

Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian là dự án phim ngôn tình hiện đại chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Đây là lần hợp tác đầu tiên của Chương Nhược Nam và Vương An Vũ. Câu chuyện phim xoay quanh mối tình đầy cảm xúc giữa nhà sản xuất Thẩm Thiên Trản (Chương Nhược Nam) và anh thợ sửa chữa đồng hồ cổ Quý Thanh Hòa (Vương An Vũ).

Sáu năm trước, nơi vùng băng giá khắc nghiệt Mạc Hà, sau một canh bạc thất bại, nhà sản xuất Thẩm Thiên Trản đã tình cờ gặp Quý Thanh Hòa. Giữa những mất mát và tuyệt vọng, hai con người xa lạ tìm thấy ở nhau sự đồng cảm, nương tựa vào nhau để xoa dịu những vết thương lòng, cùng trải qua một đêm tuyết khắc cốt ghi tâm.

Sáu năm sau, Thẩm Thiên Trản đã trở thành một nhà sản xuất bản lĩnh và mạnh mẽ. Thế nhưng, để giành được bản quyền bộ tiểu thuyết Thời Gian và cứu vãn sự nghiệp đang chật vật, cô không thể tránh khỏi cuộc tái ngộ định mệnh với Quý Thanh Hòa. Vì tương lai của mình, cô buộc phải tìm kiếm cơ hội hợp tác với anh. Quý Thanh Hòa chưa từng quên đêm tuyết năm ấy, nhưng khi đứng trước cô lần nữa, anh lại không biết phải đối diện ra sao, khi mọi thứ đã đổi thay, và con người cũng không còn như trước.

Với sự kết hợp giữa nhan sắc và thực lực, cặp đôi này đang được kỳ vọng sẽ mang đến một câu chuyện tình vừa lãng mạn vừa sâu lắng, đủ sức khiến khán giả “lụy tim” khi phim chính thức lên sóng.

Loạt ảnh mới của Chương Nhược Nam khiến khán giả ;đứng ngồi không yên'

Loạt ảnh mới của Chương Nhược Nam khiến khán giả ;đứng ngồi không yên'

Mới đây, Chương Nhược Nam gây chú ý khi loạt hình ảnh mới của cô được lan truyền trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả.

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