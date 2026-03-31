Bạch Vũ giảm 15kg, Chương Nhược Nam thu hút khán giả trong “Đông đi xuân đến”

Sao quốc tế 31/03/2026 11:00

Bộ phim “Đông đi xuân đến” đang phát sóng nhận được sự quan tâm của khán giả yêu thích dòng phim chính kịch hiện thực. Tác phẩm xoay quanh nhóm bạn trẻ từ nhiều vùng miền đổ về Bắc Kinh, mang theo khát vọng nghệ thuật nhưng phải đối mặt với vô vàn khó khăn trong cuộc sống mưu sinh.

“Đông đi xuân đến” trung tâm câu chuyện là một nhà trọ nhỏ, nơi những con người xa lạ dần trở thành điểm tựa tinh thần của nhau. Họ vật lộn với tiền thuê nhà, những lần bị từ chối cơ hội nghề nghiệp, hay phải chấp nhận các công việc tạm bợ để tồn tại. Tuy vậy, khát khao theo đuổi đam mê giúp họ không bỏ cuộc, từng bước tìm chỗ đứng trong lĩnh vực riêng.

Một trong những điểm nhấn của phim là sự đầu tư về mặt ê-kíp sản xuất. Tác phẩm do Trịnh Hiểu Long và Lý Ngang đồng đạo diễn, kịch bản được chấp bút bởi Cao Mãn Đường - những tên tuổi đứng sau nhiều bộ phim truyền hình đình đám. Điều này góp phần đảm bảo chất lượng nội dung, từ nhịp kể chuyện đến chiều sâu tâm lý nhân vật.

Về diễn xuất, Bạch Vũ gây ấn tượng khi giảm tới 15kg để hóa thân thành một biên kịch nghèo theo đuổi lý tưởng. Nhân vật của anh hiện lên với vẻ ngoài gầy gò, khắc khổ nhưng giàu nội lực, phản ánh chân thực cuộc sống của những người trẻ bám trụ nơi đô thị lớn. Trong khi đó, Chương Nhược Nam ghi điểm với hình ảnh nữ ca sĩ mưu sinh bằng các sân khấu nhỏ, sẵn sàng xuất hiện với gương mặt mộc để tăng tính chân thực cho vai diễn.

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện cá nhân, phim còn tái hiện không gian Bắc Kinh thập niên 1990 một cách chi tiết. Từ những con ngõ cũ kỹ, bếp than, xe đạp đến các vật dụng quen thuộc của thời kỳ này đều được phục dựng tỉ mỉ, mang lại cảm giác hoài niệm rõ nét.

Bên cạnh đó, “Đông đi xuân đến” lựa chọn hướng đi khác biệt khi không khai thác chuyện tình lãng mạn kiểu “ngôn tình”, mà tập trung vào tình người trong nghịch cảnh. Những bữa ăn đạm bạc, sự giúp đỡ giữa lúc khó khăn trở thành chất liệu chính, tạo nên cảm xúc gần gũi với khán giả.

Phim còn quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ, từ lớp trẻ như Lâm Duẫn, Vương Ngạn Lâm đến các gương mặt kỳ cựu như Điền Vũ, Đinh Dũng Đại, tạo nên sự cân bằng về diễn xuất và chiều sâu cho tác phẩm.

Với câu chuyện gần gũi, cách kể chân thực và dàn diễn viên giàu thực lực, “Đông đi xuân đến” được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những bộ phim đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ trong năm 2026.

Mới đây, Chương Nhược Nam trở thành tâm điểm chú ý khi loạt hình ảnh trong bộ phim Đông Qua Xuân Đến được lan truyền trên mạng xã hội.

