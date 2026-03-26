Chương Nhược Nam tái hiện vẻ đẹp thập niên 90 trong phim mới khiến nhiều người xuýt xoa

Mới đây, Chương Nhược Nam trở thành tâm điểm chú ý khi loạt hình ảnh trong bộ phim Đông Qua Xuân Đến được lan truyền trên mạng xã hội.

Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc trong trẻo, nữ diễn viên Chương Nhược Nam còn ghi điểm với tạo hình mang đậm hơi thở cổ điển, gợi nhắc rõ nét không khí Bắc Kinh thập niên 1990.

Từ trang phục tông hồng thanh lịch đến kiểu tóc uốn nhẹ và thần thái dịu dàng, tất cả góp phần tạo nên một hình ảnh vừa hoài niệm, vừa giàu sức gợi.

Điểm đáng chú ý là tạo hình này không đơn thuần mang tính thẩm mỹ mà còn phục vụ trực tiếp cho việc khắc họa nhân vật. Trong phim, Chương Nhược Nam vào vai Trang Trang - một nữ ca sĩ trẻ mang trong mình khát vọng bước lên sân khấu chuyên nghiệp.

Ẩn sau vẻ ngoài nhẹ nhàng là hành trình đầy chông chênh giữa mộng tưởng nghệ thuật và thực tế mưu sinh khắc nghiệt. Những buổi biểu diễn nhỏ lẻ, những lựa chọn mang tính đánh đổi đã dần bào mòn lý tưởng ban đầu, đồng thời đẩy nhân vật vào những giằng xé nội tâm.

Đông Qua Xuân Đến chính thức lên sóng từ ngày 22/03/2026 trên CCTV-8 và nền tảng iQIYI, lấy bối cảnh Bắc Kinh trong giai đoạn chuyển mình từ những năm 1990 đến đầu thế kỷ 21. Bộ phim không chỉ kể câu chuyện cá nhân của Trang Trang mà còn mở rộng ra bức tranh chung về một thế hệ trẻ đứng trước ngã rẽ khi chọn theo đuổi đam mê hay chấp nhận thỏa hiệp với cuộc sống.

