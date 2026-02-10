Nổi tiếng sau phim 'Khó dỗ dành', Chương Nhược Nam vẫn ở nhà thuê, đi xe ghép

Sao quốc tế 10/02/2026 16:49

Thời gian qua, Chương Nhược Nam gây chú ý khi đảm nhận vai nữ chính trong phim 'Khó dỗ dành', đóng cùng Bạch Kính Đình.

Chương Nhược Nam sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, khí chất dịu dàng và ánh mắt giàu cảm xúc, nhanh chóng chiếm được cảm tình khán giả, được gọi là “nữ thần tình đầu” thế hệ mới.

Khi tên tuổi ngày càng được quan tâm, đời sống cá nhân của Chương Nhược Nam cũng thu hút chú ý. Trái ngược với vẻ ngoài lộng lẫy trên màn ảnh, cô có lối sống giản dị và tiết kiệm ngoài đời.

Theo Sohu, nữ diễn viên nhiều năm nay vẫn thuê nhà tại Bắc Kinh, ở ghép và thường xuyên di chuyển bằng tàu điện ngầm.

Thậm chí, trong một lần xuất hiện, đôi bông tai cô đeo được cư dân mạng phát hiện chỉ có giá 58 nhân dân tệ (hơn 216.000 đồng). Nữ diễn viên lựa chọn đi xe ghép để tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

Ngay từ khi còn trẻ, Chương Nhược Nam phải gánh vác nhiều áp lực từ gia đình. Trong nhiều năm qua, phần lớn thu nhập của cô được dành để san sẻ gánh nặng tài chính cho gia đình, từ trả nợ làm ăn, lo chi phí học tập, sinh hoạt cho các em đến bù đắp những khoản thua lỗ trong kinh doanh của người thân.

Dù đời sống riêng giản dị, Chương Nhược Nam được khen ngợi bởi tấm lòng nhân ái. Cô từng âm thầm tài trợ học phí cho 12 nữ sinh ở vùng núi và quyên góp khoảng 500.000 nhân dân tệ cho (1,8 tỉ đồng) các hoạt động từ thiện trong vụ hỏa hoạn tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Việc sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng, dù bản thân không sống xa hoa, đã giúp nữ diễn viên nhận được nhiều sự cảm thông và ngưỡng mộ.

Chương Nhược Nam, sinh năm 1996, là nữ diễn viên và người mẫu ảnh được mệnh danh là "tình đầu quốc dân" hay "bạch nguyệt quang" nhờ vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào.

Cô nổi tiếng qua các phim "Bi thương ngược dòng thành sông", "Hôn lễ của em", "Soi sáng cho em", "Khó dỗ dành"...

Từ trước đến nay, Chương Nhược Nam thường được biết đến với phong cách thuần khiết, ngọt ngào. Hình ảnh trên phim cho đến ngoài đời của cô luôn gắn liền với những danh xưng như “tình đầu quốc dân”, “nữ thần thanh xuân”.

