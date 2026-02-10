Nổi tiếng sau phim 'Khó dỗ dành', Chương Nhược Nam vẫn ở nhà thuê, đi xe ghép

Sao quốc tế 10/02/2026 16:49

Thời gian qua, Chương Nhược Nam gây chú ý khi đảm nhận vai nữ chính trong phim "Khó dỗ dành", đóng cùng Bạch Kính Đình.

Chương Nhược Nam sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, khí chất dịu dàng và ánh mắt giàu cảm xúc, nhanh chóng chiếm được cảm tình khán giả, được gọi là “nữ thần tình đầu” thế hệ mới.

Khi tên tuổi ngày càng được quan tâm, đời sống cá nhân của Chương Nhược Nam cũng thu hút chú ý. Trái ngược với vẻ ngoài lộng lẫy trên màn ảnh, cô có lối sống giản dị và tiết kiệm ngoài đời.

Theo Sohu, nữ diễn viên nhiều năm nay vẫn thuê nhà tại Bắc Kinh, ở ghép và thường xuyên di chuyển bằng tàu điện ngầm.

Thậm chí, trong một lần xuất hiện, đôi bông tai cô đeo được cư dân mạng phát hiện chỉ có giá 58 nhân dân tệ (hơn 216.000 đồng). Nữ diễn viên lựa chọn đi xe ghép để tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

Nổi tiếng sau phim 'Khó dỗ dành', Chương Nhược Nam vẫn ở nhà thuê, đi xe ghép - Ảnh 1

Ngay từ khi còn trẻ, Chương Nhược Nam phải gánh vác nhiều áp lực từ gia đình. Trong nhiều năm qua, phần lớn thu nhập của cô được dành để san sẻ gánh nặng tài chính cho gia đình, từ trả nợ làm ăn, lo chi phí học tập, sinh hoạt cho các em đến bù đắp những khoản thua lỗ trong kinh doanh của người thân.

Dù đời sống riêng giản dị, Chương Nhược Nam được khen ngợi bởi tấm lòng nhân ái. Cô từng âm thầm tài trợ học phí cho 12 nữ sinh ở vùng núi và quyên góp khoảng 500.000 nhân dân tệ cho (1,8 tỉ đồng) các hoạt động từ thiện trong vụ hỏa hoạn tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Việc sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng, dù bản thân không sống xa hoa, đã giúp nữ diễn viên nhận được nhiều sự cảm thông và ngưỡng mộ.

Nổi tiếng sau phim 'Khó dỗ dành', Chương Nhược Nam vẫn ở nhà thuê, đi xe ghép - Ảnh 2

Chương Nhược Nam, sinh năm 1996, là nữ diễn viên và người mẫu ảnh được mệnh danh là "tình đầu quốc dân" hay "bạch nguyệt quang" nhờ vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào.

Cô nổi tiếng qua các phim "Bi thương ngược dòng thành sông", "Hôn lễ của em", "Soi sáng cho em", "Khó dỗ dành"...

Chương Nhược Nam 'lột xác' tại show diễn Xuân Hè 2026 của thương hiệu Givenchy

Chương Nhược Nam 'lột xác' tại show diễn Xuân Hè 2026 của thương hiệu Givenchy

Từ trước đến nay, Chương Nhược Nam thường được biết đến với phong cách thuần khiết, ngọt ngào. Hình ảnh trên phim cho đến ngoài đời của cô luôn gắn liền với những danh xưng như “tình đầu quốc dân”, “nữ thần thanh xuân”.

Xem thêm
Từ khóa:   Chương Nhược Nam sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Chương Nhược Nam 'lột xác' tại show diễn Xuân Hè 2026 của thương hiệu Givenchy

Chương Nhược Nam 'lột xác' tại show diễn Xuân Hè 2026 của thương hiệu Givenchy

Chương Nhược Nam và Trương Lăng Hách đạt Top 1 rating toàn bộ các đài truyền hình

Chương Nhược Nam và Trương Lăng Hách đạt Top 1 rating toàn bộ các đài truyền hình

Đóng cùng Lâm Nhất, Lư Dục Hiểu được kỳ vọng sánh ngang Triệu Lộ Tư, Chương Nhược Nam

Đóng cùng Lâm Nhất, Lư Dục Hiểu được kỳ vọng sánh ngang Triệu Lộ Tư, Chương Nhược Nam

Chương Nhược Nam lên tiếng về nghi vấn giành vai diễn nhiều dự án phim

Chương Nhược Nam lên tiếng về nghi vấn giành vai diễn nhiều dự án phim

Chương Nhược Nam lạ lẫm trên thảm đỏ, hành động xách váy khiến cả ngàn người mê

Chương Nhược Nam lạ lẫm trên thảm đỏ, hành động xách váy khiến cả ngàn người mê

'Bạch nguyệt quang' Chương Nhược Nam đình đám ép cân, lộ chân gầy phát sợ

'Bạch nguyệt quang' Chương Nhược Nam đình đám ép cân, lộ chân gầy phát sợ

TIN MỚI NHẤT

Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Máy bay chiến đấu gặp nạn, phi công nhảy dù thoát hiểm và cái kết

Video 49 phút trước
Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này VÀNG VÀO ĐẦY TÚI, càng chăm chỉ càng dồi dào TÀI LỘC, tiền tiêu thả ga, mua nhà tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (19-20/9/2026), 3 con giáp Cát Tinh chiếu mệnh, may mắn đường Tiền Tài, mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tiền tình viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 2 ngày tới (19/9-20/9), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Loại củ màu đỏ thẫm: Chế biến thế nào để tối ưu lợi ích cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 58 phút trước
NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

HỈ TÀI CHIẾU RỌI trong những tháng cuối năm 2026, 3 con giáp TIỀN CHẤT ĐẦY KHO, làm một thu mười, lộc đỏ như son, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Cháy lớn khu vực bán vải, quần áo tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh

Đời sống 3 giờ 55 phút trước
Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Thần Tài điểm mặt trao tài lộc sau ngày 18/9/2026, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Bé trai 1 tháng tuổi sùi bọt mép sau vài phút người thân nhỏ nhầm 5 giọt axit

Đời sống 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/9/2026: SJC và nhẫn tăng vọt 1,2 triệu/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?