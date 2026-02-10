NÓNG: Xử phạt hai công ty vì bán thuốc độc, nhập khẩu thuốc cổ truyền sai quy định

Đời sống 10/02/2026 16:16

Ngày 10/2, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược do có hành vi kinh doanh thuốc không đúng phạm vi được cấp phép.

Theo quyết định xử phạt, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Delta (trụ sở tại phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đã nhập khẩu thuốc không phù hợp với phạm vi ghi trên giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Doanh nghiệp này đã nhập khẩu và kinh doanh 3 loại thuốc cổ truyền gồm Canease, Sâm tùng dưỡng tâm và Thông tâm lạc, trong khi giấy phép được Bộ Y tế cấp chỉ cho phép xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, không bao gồm thuốc cổ truyền.

Đáng chú ý hành vi vi phạm này được xác định đã xảy ra nhiều lần, với tổng cộng 15 lần nhập khẩu đối với 3 loại thuốc nêu trên. Do có tình tiết tăng nặng, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Delta bị phạt tiền 95 triệu đồng.

Ngoài ra doanh nghiệp còn bị đình chỉ hoạt động kinh doanh nhập khẩu thuốc tại địa điểm lô 33-34 khu quy hoạch Viglacera, khu phố Tân Lập, phường Từ Sơn, trong thời hạn 5 tháng kể từ ngày ban hành quyết định.

NÓNG: Xử phạt hai công ty vì bán thuốc độc, nhập khẩu thuốc cổ truyền sai quy định - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ VnExpress, Cục Quản lý dược cũng có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH dược phẩm và trang thiết bị y tế Hoàng Đức (trụ sở tại phường Bàn Cờ, TP.HCM) do bán thuốc không đúng với phạm vi kinh doanh của bên mua.

Công ty này đã bán thuốc Larrivey, thuộc nhóm thuốc phải kiểm soát đặc biệt (thuốc độc) cho Công ty TNHH Dược phẩm PNK Pharma, trong khi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của PNK Pharma không có phạm vi bán buôn thuốc độc.

Hành vi vi phạm của Công ty Hoàng Đức được xác định xảy ra 7 lần. Với tình tiết tăng nặng này, doanh nghiệp bị phạt tiền 35 triệu đồng. Trường hợp này không áp dụng hình thức xử phạt bổ sung hay biện pháp khắc phục hậu quả.

Theo các quyết định xử phạt, hai doanh nghiệp phải nghiêm chỉnh chấp hành, nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận quyết định.

