Bốc cháy dữ dội tại nhà tình thương nuôi trẻ khuyết tật, khẩn cấp di tản người dân

Đời sống 10/02/2026 14:38

Khoảng 7h30, lửa xuất phát từ khu vực kho làm nến ở Nhà tình thương Hương La, xã Lương Tài. Chỉ trong ít phút lửa đã bùng lên dữ dội và lan sang khu nhà vật lý trị liệu.

Theo thông tin từ VTC News, lãnh đạo UBND xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 10/2, tại Nhà tình thương Hương La. Ngọn lửa bùng phát từ khu nhà kho làm nến đốt rồi lan sang khu nhà vật lý trị liệu, khiến khoảng 80m² bị thiêu rụi.

Nhà tình thương Hương La đang nuôi dưỡng 42 trẻ em khuyết tật với 15 sơ (nữ tu) trực tiếp chăm sóc. Thời điểm xảy ra cháy, tại cơ sở còn 13 sơ và 8 trẻ em khuyết tật, số còn lại đã về quê ăn Tết hoặc đi học.

Khu vực nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật được bố trí tách biệt với nơi xảy ra cháy. Ngay khi phát hiện hỏa hoạn, các sơ (nữ tu) nhanh chóng đưa toàn bộ trẻ em và những người có mặt ra khu vực an toàn, không xảy ra thương vong.

Bốc cháy dữ dội tại nhà tình thương nuôi trẻ khuyết tật, khẩn cấp di tản người dân - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp dập lửa và khống chế hoàn toàn đám cháy, không để lan sang các khu vực lân cận.

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tầng 2 ngôi nhà đổ sập sau tiếng nổ lớn, một người tử vong tại chỗ

Tầng 2 ngôi nhà đổ sập sau tiếng nổ lớn, một người tử vong tại chỗ

Sau tiếng nổ rung chuyển đất trời, ngôi nhà đổ sập, khói lửa bụi mù mịt, 1 người đàn ông tử vong tại chỗ.

