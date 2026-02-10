Tầng 2 ngôi nhà đổ sập sau tiếng nổ lớn, một người tử vong tại chỗ

Đời sống 10/02/2026 12:27

Sau tiếng nổ rung chuyển đất trời, ngôi nhà đổ sập, khói lửa bụi mù mịt, 1 người đàn ông tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ VnExpress, khoảng 7h45 ngày 10/2, tại thôn An Bá, xã Ân Thi xảy ra một vụ nổ lớn. Tiếng nổ phát ra từ tầng 2 một ngôi nhà, làm mặt đất rung chuyển, nhiều mảng tường đổ sập, kèm theo khói lửa và bụi bốc lên mù mịt.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Nga Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Ân Thi, cho biết vụ nổ khiến một người đàn ông (SN 1994) tử vong tại chỗ.

Tầng 2 ngôi nhà đổ sập sau tiếng nổ lớn, một người tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ nổ sáng 10/2 - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VietNamNet, tại hiện trường, ngôi nhà 2 tầng bị phá hủy gần như toàn bộ tầng 2, nhiều mảng tường và mái nhà đổ nát, ngổn ngang. Ngoài ra, một số nhà dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng, xuất hiện tình trạng rạn nứt tường và vỡ kính.

“Cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ”, bà Nguyễn Thị Nga Linh thông tin.

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