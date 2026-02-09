Phẫn nộ bé trai 10 tuổi nghi bị cha đánh bầm tím khắp người

Đời sống 09/02/2026 14:55

Sáng 9/2, thông tin từ Công an phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã nắm bắt thông tin về việc bé trai 10 tuổi bị người thân bạo hành, gây thương tích.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sáng 9/2, thông tin từ Công an phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk), đơn vị đã nắm bắt thông tin về việc bé trai 10 tuổi bị người thân bạo hành, gây thương tích.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định người có hành vi đánh cháu bé là bố ruột. Công an phường đã làm việc với các bên liên quan để thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh, xử lý.

“Cuối tuần trước, chúng tôi đã mời bố ruột của cháu bé lên làm việc. Tuy nhiên, do người này bận công việc nên buổi làm việc sẽ được tổ chức vào tuần này để làm rõ toàn bộ sự việc”, lãnh đạo Công an phường Bình Kiến cho biết.

Phẫn nộ bé trai 10 tuổi nghi bị cha đánh bầm tím khắp người - Ảnh 1
Hình ảnh bé trai bị bố bạo hành lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, cháu bé trước đó đã bỏ học, có biểu hiện không nghe lời người lớn và từng liên quan đến hành vi trộm cắp. Vì cho rằng con không ngoan, người bố đã dùng bạo lực để “dạy dỗ”, dẫn đến việc cháu bé bị bầm tím trên cơ thể.

Hình ảnh bé trai với nhiều vết bầm tím sau khi bị đánh được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc và lên án mạnh mẽ hành vi bạo hành trẻ em. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, xử lý nghiêm theo quy định để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn cho trẻ nhỏ.

Danh tính mẹ chồng tẩm xăng đốt căn hộ vì mâu thuẫn con dâu, 2 cháu nội bị bỏng

Danh tính mẹ chồng tẩm xăng đốt căn hộ vì mâu thuẫn con dâu, 2 cháu nội bị bỏng

Do nảy sinh mâu thuẫn với con dâu, bà S. tự gây thương tích cho bản thân rồi mang xăng ra khu vực ban công, tẩm vào quần áo và châm lửa đốt, gây ra đám cháy tại căn hộ.

