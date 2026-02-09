Người đàn ông 62 tuổi bất ngờ ngã gục rồi qua đời vì nhồi máu cơ tim trong đám cưới của cháu gái

Sự việc xảy ra vào ngày 5/2, tại một đám cưới ở làng Deli, Jhansi, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Người đàn ông được xác định là Harimohan Sen, đã gục ngã khi đang bước về phía sân khấu trong lúc gia đình đang hoàn tất các công tác chuẩn bị cho đám cưới.
Video 3 giờ 8 phút trước

Vân Anh | Theo Phụ nữ sức khỏe

