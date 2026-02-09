Mua camera, người phụ nữ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện logo được làm bằng vàng thật

Cô Song đến từ Thâm Quyến, Trung Quốc đã đăng tải trên mạng xã hội rằng chiếc camera hành trình Insta360 mà cô mua tại sân bay có logo được khảm vàng. Nhân viên của hãng đã phản hồi rằng logo đó là vàng nguyên chất 1g và chỉ có 99 chiếc được sản xuất trên toàn quốc.

