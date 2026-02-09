Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ nấp trong xe ô tô, ngẩng đầu và rít lên đầy đe dọa

Một clip lan truyền trên mạng đã khiến cư dân mạng và người chứng kiến ở Phang Nga nghẹt thở khi một con rắn hổ mang chúa khổng lồ, hay còn gọi là 'bonghla' ở miền Nam Thái Lan, bất ngờ chui vào xe của một người dân vào chiều ngày 6/2.
Video 3 giờ 16 phút trước

Phong Lăng | Theo Phụ nữ sức khỏe

