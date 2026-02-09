Phát hiện chim bồ câu đã gây náo loạn tại chợ vàng bạc đá quý khi 'trộm' một sợi dây chuyền vàng

Con chim bồ câu đã nhanh chóng lấy đi một sợi dây chuyền vàng trị giá 1 lakh rupee (28 triệu đồng) từ một cửa hàng trang sức ở chợ vàng Degana ở Nagaur, Rajasthan, Ấn Độ. Điều này đã gây bất ngờ và hoảng loạn trong giới thương nhân trước khi món trang sức được thu hồi an toàn.
Video 3 giờ 20 phút trước

Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

