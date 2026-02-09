Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', ôm trọn tiền tỷ trong tay, tài vận vươn lên chói lóa

Tâm linh - Tử vi 09/02/2026 16:50

3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', ôm trọn tiền tỷ trong tay, tài vận vươn lên chói lóa.

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ trên đà phát triển rộng mở và suôn sẻ. Với năng lực làm việc vượt trội, bạn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà không phải gặp bất cứ khó khăn nào cả. Các khoản đầu tư vẫn có tín hiệu hiệu quả và mang về cho chòm sao này khoản lợi nhuận không nhỏ.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ đón nhận nhiều tin vui. Đó là bạn sẽ có một ngày bình yên bên những người thân yêu của mình. Các cặp đôi sẽ biết bao dung, thấu hiểu hơn và cả hai sẽ trở thành điểm tựa vững chắc cho nhau.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', ôm trọn tiền tỷ trong tay, tài vận vươn lên chói lóa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra tương đối trôi chảy, suôn sẻ. Bản mệnh cũng được cấp trên đánh giá cao vì có thể đưa ra những ý tưởng sáng tạo độc đáo, mới lại. Con giáp này còn có cơ hội thu về khoản tiền đầy túi của mình vì có quý nhân phù trợ trong công việc. 

Chuyện tình cảm cũng sẽ trở thành điểm sáng trong thời điểm này. Người tuổi này hiện đang cảm nhận rõ tình cảm mà đối phương dành cho mình. Người độc thân bỏ lỡ nhiều cơ hội hẹn hò vì còn bản thân còn khá e dè, ngại ngùng.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', ôm trọn tiền tỷ trong tay, tài vận vươn lên chói lóa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mọi công việc của người tuổi Mùi sẽ hanh thông đủ đường và thuận buồm xuôi gió. Người tuổi này đang làm công ăn lương hay kinh doanh, mua bán đều có sự đột phá mới trên con đường sự nghiệp của mình. Nguồn thu nhập tốt từ công việc chính giúp con giáp này có thể tiêu xài thoải mái hơn trước đây. 

Ngoài ra, vận trình tình cảm của con giáp này trong giai đoạn mặn nồng và thăng hoa. Đời sống tình cảm ổn định sẽ giúp người cung này có thêm động lực và năng lượng để hoàn thành tốt công việc được giao.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', ôm trọn tiền tỷ trong tay, tài vận vươn lên chói lóa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', ôm trọn tiền tỷ trong tay, tài vận vươn lên chói lóa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', ôm trọn tiền tỷ trong tay, tài vận vươn lên chói lóa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Thót tim cảnh tượng bắt sống trăn khổng lồ dài hơn 6 mét siết chặt chó nhà

Thót tim cảnh tượng bắt sống trăn khổng lồ dài hơn 6 mét siết chặt chó nhà

Video 2 giờ 58 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Kể từ ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Mua camera, người phụ nữ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện logo được làm bằng vàng thật

Mua camera, người phụ nữ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện logo được làm bằng vàng thật

Video 3 giờ 2 phút trước
Người đàn ông 62 tuổi bất ngờ ngã gục rồi qua đời vì nhồi máu cơ tim trong đám cưới của cháu gái

Người đàn ông 62 tuổi bất ngờ ngã gục rồi qua đời vì nhồi máu cơ tim trong đám cưới của cháu gái

Video 3 giờ 7 phút trước
Đang đi đường, người dân bắt gặp cảnh tượng 2 con rắn hổ mang chúa quấn lấy nhau trên đường

Đang đi đường, người dân bắt gặp cảnh tượng 2 con rắn hổ mang chúa quấn lấy nhau trên đường

Video 3 giờ 10 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ nấp trong xe ô tô, ngẩng đầu và rít lên đầy đe dọa

Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ nấp trong xe ô tô, ngẩng đầu và rít lên đầy đe dọa

Video 3 giờ 14 phút trước
Phát hiện chim bồ câu đã gây náo loạn tại chợ vàng bạc đá quý khi "trộm" một sợi dây chuyền vàng

Phát hiện chim bồ câu đã gây náo loạn tại chợ vàng bạc đá quý khi "trộm" một sợi dây chuyền vàng

Video 3 giờ 19 phút trước
Phát hiện thi thể người đàn ông trên ngọn cây cọ khiến người dân không khỏi bàng hoàng

Phát hiện thi thể người đàn ông trên ngọn cây cọ khiến người dân không khỏi bàng hoàng

Video 3 giờ 23 phút trước
Vừa xuống xe buýt, 6 người bị container tông tử vong, thêm 3 người bị thương trên cao tốc

Vừa xuống xe buýt, 6 người bị container tông tử vong, thêm 3 người bị thương trên cao tốc

Video 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 bị bạn học đánh tử vong

Bàng hoàng nam sinh lớp 9 bị bạn học đánh tử vong

5 đại kỵ khi cúng ông Công ông Táo: Ai phạm phải coi như "đuổi khéo" tài lộc, tiền bạc đội nón ra đi

5 đại kỵ khi cúng ông Công ông Táo: Ai phạm phải coi như "đuổi khéo" tài lộc, tiền bạc đội nón ra đi

Tử vi thứ Ba 10/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Ba 10/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Đúng ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Kể từ ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Kể từ ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Sau ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày đầu năm tốt lành

Sau ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày đầu năm tốt lành

Vận đỏ như son đúng ngày ông Công ông Táo, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Vận đỏ như son đúng ngày ông Công ông Táo, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Gợi ý văn khấn bao sái ban thờ, rút tỉa chân nhang đầy đủ

Gợi ý văn khấn bao sái ban thờ, rút tỉa chân nhang đầy đủ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 10/2/2026, 3 con giáp lương thưởng 'kếch xù', giải quyết công việc dễ như trở bàn tay, ngồi hưởng lộc về đầy tay