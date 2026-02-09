Lý Băng Băng trở thành tâm điểm với diện mạo rạng rỡ ở tuổi 52

Xuất hiện tại thảm đỏ Weibo Night 2026, Lý Băng Băng trở thành tâm điểm khi sải bước ở phần cuối chương trình với diện mạo trẻ trung, rạng rỡ ở tuổi 52.

Tại thảm đỏ Weibo Night 2026, Lý Băng Băng lựa chọn váy đen dáng quây, phong cách tối giản nhưng tôn đường nét cơ thể. Làn da sáng, vóc dáng gọn gàng cùng thần thái tự tin giúp nữ diễn viên ghi điểm trước ống kính.

Ngoại hình hiện tại của Lý Băng Băng được nhiều khán giả nhận xét trẻ hơn rất nhiều so với tuổi. Màn xuất hiện lần này cũng nối tiếp chuỗi hoạt động thời trang - giải trí gần đây của cô, khi nữ diễn viên thường xuyên góp mặt tại các sự kiện quốc tế và xuất hiện trên bìa nhiều tạp chí.

Những năm vừa qua, nữ diễn viên vẫn luôn duy trì lối sống kỷ luật, chế độ sinh hoạt điều độ cùng sự đầu tư nghiêm túc cho hình ảnh cá nhân. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động, Lý Băng Băng vẫn giữ được sức hút lớn trong làng giải trí Hoa ngữ.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Marie Claire hồi 2025, Lý Băng Băng xác nhận cô đang độc thân. Khép lại mối tình với doanh nhân Hứa Văn Nam vào năm 2021, Lý Băng Băng không còn đặt nặng chuyện có tình mới hay kế hoạch lấy chồng, sinh con. Cô cho biết nếu gặp người phù hợp thì yêu, bên nhau không vui thì chia tay. Nếu không kết hôn, cô sẽ để lại gia sản cho cháu.

Người đẹp cho biết hài lòng với cuộc sống hiện tại, có quá nhiều việc để làm, chỉ sợ không đủ thời gian mỗi ngày. Lý Băng Băng cũng thừa nhận tuổi tác là vấn đề không ai có thể chống lại, nhưng cô không sợ hãi.

Lý Băng Băng sinh năm 1973, là một trong 8 đại hoa đán nổi tiếng nhất Trung Quốc, thuộc nhóm “Tứ đán – Song Băng Kỳ Duy” (Tứ đán: Triệu Vy, Chương Tử Di, Châu Tấn, Từ Tịnh Lôi cùng Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Thư Kỳ, Thang Duy). Cô được mệnh danh là “người đàn bà thép” của giới giải trí Hoa ngữ với tính cách mạnh mẽ, lối sống chuẩn mực, không vướng scandal.

Khán giả biết tới Lý Băng Băng qua các phim như Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên, Thiếu niên Trương Tam Phong (2001), Huy nương Uyển Tâm (2005), Tái sinh duyên (2007), Thiên hạ vô tặc, Vân Thủy Dao, Vua Kung Fu…

Lý Băng Băng hiện đang tận hưởng cuộc sống độc thân ở tuổi 52. Cô giảm khối lượng công việc, mỗi năm dành nhiều thời gian hơn để ở bên gia đình và trải nghiệm sở thích cá nhân.

