Lý Băng Băng không lập gia đình, để lại tài sản nghìn tỷ đồng cho các cháu

Sự nghiệp Lý Băng Băng bắt đầu với những vai phụ trong phim truyền hình và điện ảnh. Năm 1999, cô giành giải thưởng điện ảnh đầu tiên, giải Nữ diễn viên chính xuất sắc, cho vai diễn trong Tết đến về nhà tại Liên hoan phim Quốc tế Singapore.

Lý Băng Băng từng tâm sự, cô từng không được bố mẹ khuyến khích theo đuổi nghệ thuật mà định hướng trở thành giáo viên. Tuy nhiên, Lý Băng Băng quyết tâm theo đuổi đam mê của chính mình, đăng ký và thi đỗ vào khoa Kịch nghệ của Học viện Hý kịch Thượng Hải (Trung Quốc).

Khán giả Việt Nam biết tới Lý Băng Băng qua các bộ phim như: Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên, Thiếu niên Trương Tam Phong (2001), Huy nương Uyển Tâm (2005), Tái sinh duyên (2007), Thiên hạ vô tặc, Vân Thủy Dao, Vua Kung Fu...

Trong gần 30 năm theo đuổi nghiệp diễn, Lý Băng Băng đã giành được nhiều giải thưởng điện ảnh của Trung Quốc như Kim Kê, Hoa Bưu, Bách Hoa, Kim Mã... Trong mắt của giới chuyên môn, Lý Băng Băng là nghệ sĩ thực lực. Mọi thành công đều xuất phát từ cố gắng tự thân và tài năng thực sự. Ngoài ra, cô còn thử sức ở thị trường Hollywood khi tham gia một số bom tấn như: The Meg, Transformers: Kỷ nguyên hủy diệt, Resident Evil 5... Người đẹp là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu cao cấp. Ở tuổi 52, cô ít đóng phim, thỉnh thoảng tham dự các sự kiện của làng giải trí.

Được biết, nữ diễn viên họ Lý giờ tập trung quản lý, điều hành công ty giải trí, nâng đỡ đàn em phát triển sự nghiệp. Theo HK01, cô hiện là bà chủ của một công ty giải trí có hơn 10 nghệ sĩ như: Trần Học Đông, Trương Huệ Văn, Cảnh Nhạc, Giả Thanh, Hà Nhuận Đông... Bên cạnh đó, cô còn hợp tác với các nghệ sĩ như Huỳnh Hiểu Minh, Vương Tuấn Khải.

Cả cuộc đời, Lý Băng Băng luôn dành thời gian và ưu tiên cho việc học. Khi tấn công thị trường Hollywood, cô biết hạn chế của mình là vốn tiếng Anh khiêm tốn. Do vậy, cô tập trung học tiếng Anh để có thể giao tiếp trôi chảy.

Hiện, người đẹp sử dụng tiếng Anh thành thạo trong các buổi phỏng vấn, đóng phim của Hollywood mà không cần phiên dịch.

Ngôi sao 52 tuổi chưa lập gia đình. Cô ưu tiên sự nghiệp, việc học và chăm sóc sức khỏe bản thân. Năm 2021, Lý Băng Băng từng đăng tâm thư thừa nhận sức khỏe ngày càng giảm sút, cô mất ngủ, mắc chứng sợ lạnh và luôn cảm thấy yếu.

Vài năm gần đây, Băng Băng ít xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, mỗi lần lộ diện, cô luôn là tâm điểm truyền thông. Cuối năm ngoái, cô tham dự một sự kiện thời trang. Gương mặt và ngoại hình của Lý Băng Băng lập tức là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Thay cho hình ảnh “nữ thần không tuổi”, Lý Băng Băng tự tin để lộ những nếp nhăn nơi đuôi mắt và làn da kém đều màu khi mỉm cười. Thế nhưng, nhiều khán giả nhận xét, họ yêu mến và thấy gần gũi với hình ảnh tự nhiên hiện tại của ngôi sao họ Lý.

Theo 163, tài sản ước tính của Lý Băng Băng lên tới 1 tỷ NDT (hơn 3.700 tỷ đồng). Em gái Lý Tuyết là người giúp đỡ Lý Băng Băng quản lý công ty. "Đối với tôi, gia đình là tình yêu mà suốt đời không thể chia lìa", Lý Băng Băng bày tỏ.

Mỹ nhân 52 tuổi giải thích, cô sinh ra trong một gia đình không khá giả nên ngay từ nhỏ đã đặt mục tiêu cho mình phải nỗ lực, chăm chỉ làm việc và trở thành ngôi sao để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ.

Trong nhiều năm, Lý Băng Băng tạm gác chuyện tình cảm sang một bên để tập trung gây dựng sự nghiệp. Ở tuổi trung niên, cô nhận ra rằng, lập gia đình không còn là ưu tiên số một trong cuộc đời của một người phụ nữ.