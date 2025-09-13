Vụ bé trai viết 'thư kêu cứu' khi sống cùng mẹ kế: Bố và mẹ kế đã ly hôn, cháu bé ngoan và hiền

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, bài đăng mới đây chia sẻ 3 đoạn video và 5 trang nhật ký của bé trai ở Hà Nội, kể lại quá trình sống cùng bố và mẹ kế.

Một trong những video trích xuất từ camera kèm theo bài đăng cũng ghi lại hình ảnh một người phụ nữ dùng điện thoại đánh vào đầu bé trai và có những yêu cầu như bắt bé đứng, cúi mặt xuống bàn, không được ngồi ghế...

Cảnh tượng bé trai bị đánh do camera ghi lại và "bức tâm thư" gây bão mạng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, bà V. (SN 1963, xã Hòa Xá, Hà Nội) xác nhận là bà nội của bé trai trong vụ việc trên. Bé trai tên Đ.C.H. (SN 2012), hiện sống cùng bố tại phường Kiến Hưng, Hà Nội. Bà cho hay, sự việc xảy ra từ tháng 2/2025 nhưng gần đây mới được hé lộ.

Bà V. kể, mẹ ruột bé H. qua đời vì tai nạn giao thông khi bé được 2 tuổi. Từ sau đó, bé sống cùng bố ở phố, còn vợ chồng bà sống ở quê. Năm 2022, bố của H. đi bước nữa với người phụ nữ tên T., cũng đã qua một lần đò, có một con trai riêng. Năm 2023, hai người có con chung là một cặp song sinh (1 trai, 1 gái).

Bé H. sống cùng bố và mẹ kế trong căn hộ chung cư ở phường Kiến Hưng. Sống ở quê, bà V. chỉ biết tin tưởng vào con trai và con dâu có thể cho bé H. một cuộc sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần.

Bà V. chia sẻ, khoảng 1 năm trở lại đây, mỗi khi gặp H. bà đều thấy cậu bé trầm tính, cơ thể gầy gò nên không khỏi lo lắng. Bà thường nhắc nhở con trai phải để ý, chăm sóc bé nhiều hơn.

“Công việc của con trai tôi rất bận, lại có thêm 2 đứa con sinh đôi với vợ mới, tôi lo nó không chăm sóc tốt cho bé H. nên thường xuyên nhắc nhở. Mỗi lần như vậy, con trai đều động viên tôi yên tâm”, bà V. nói.

Đầu năm 2025, vợ chồng bà V. bất ngờ nhận được điện thoại của con trai, gọi đến nhà riêng của mình để giải quyết việc gia đình.

Đến nơi, bà bàng hoàng khi biết, sự việc cần giải quyết đó là chuyện bé H. bị mẹ kế bạo hành. “Thì ra, con trai tôi nhận ra sự khác biệt ở cháu H. nên kiểm tra camera gia đình. Sau đó, yêu cầu cháu tôi viết những việc xảy ra trong cuộc sống thường ngày, khi sống cùng mẹ kế.

Đọc bài viết dài 5 trang, cùng với những sự việc được kể một cách chi tiết, bố cháu rụng rời nên ngay lập tức gọi chúng tôi đến nhà để giải quyết. Mẹ kế của cháu ban đầu chối cãi, sau đó xin lỗi và nói do bị trầm cảm sau sinh nên mới hành xử như vậy”, bà V. kể lại.

Bà V. chia sẻ thêm, giây phút đọc được "bức tâm thư" của cháu trai và xem một số đoạn video ghi lại cảnh cháu bị mẹ đánh, bà bàng hoàng, đau xót.

“Ngay sau hôm đó, gia đình tôi đã đưa cháu H. sang nhà cô ruột cháu ở nhờ, còn con trai tôi thì quyết tâm ly hôn. Cách đây 1-2 tháng, thủ tục ly hôn của các con xong xuôi. Khoảng 2 tuần trở lại đây, cháu H. đã chuyển về ở với bố”, bà V. kể.

“Thằng bé ngoan và hiền lắm. Dù bị đối xử như thế nào cũng chưa bao giờ kêu than, chia sẻ với bố hay ông bà. Cho đến khi bố yêu cầu, cháu mới viết ra tường tận. Giờ sự việc thế nào thì có pháp luật giải quyết. Tôi chỉ mong cháu được sống bình yên”, bà V. bật khóc chia sẻ.