Khai nhận với cơ quan Công an, Thuận cho biết bản thân có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Kim H. (33 tuổi), trú tại Tổ dân phố 10, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk nhiều năm nay. Cả hai chưa đăng ký kết hôn.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, chiều 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai đối với Nguyễn Nam Đại Thuận (tên gọi khác là Hào, 37 tuổi, trú phường Ea Kao), nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình vợ vào rạng sáng cùng ngày.

Sau khi gây án, Thuận bỏ trốn về hướng xã Hòa Phú. Trên đường tẩu thoát, nghi phạm cướp 1 xe máy SH của người dân rồi thay quần áo cải trang thành phụ nữ để lẩn trốn.

Đến khoảng 8h30h, khi xuất hiện tại khu đất trống trên đường Mai Thị Lựu (phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), Thuận bị trinh sát khống chế, bắt giữ.

Tại hiện trường, công an thu giữ một xe SH màu đỏ cùng nhiều gói bột màu trắng nghi ma túy mà Thuận mang theo. Trong quá trình làm việc, Thuận thừa nhận đã mua và sử dụng ma túy gần đây, thậm chí khi bị bắt còn xin được dùng "cho đỡ vã".

Đối với hung khí gây án, Thuận khai đã sử dụng một con dao bầu và một cây búa đóng đinh. Dao bầu và búa đóng đinh nghi phạm vứt bỏ lại tại hiện trường, còn một con dao nhỏ mang theo người thì đã rơi mất trong lúc bỏ trốn.

Nguyễn Nam Đại Thuận bị công an Đắk Lắk bắt giữ và bị phát hiện mang trong người nhiều gói ma túy - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 1h30 ngày 13/9, tại hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Cháu Trần Tấn P. (SN 2013, con chị H.) là nạn nhân duy nhất thoát nạn nhờ sự mưu trí, dũng cảm của cháu bé 12 tuổi.

Nghi phạm gây ra vụ thảm án là đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk).

Đến khoảng 8 giờ 30 sáng 13/9, công an đã bắt giữ Thuận tại khu vực đường Mai Thị Lựu (phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk).

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang lấy lời khai đối tượng Thuận, đồng thời thu giữ các hung khí như búa, dao cùng với áo dính máu của hung thủ ở gần hiện trường.

