Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 13/9, cháu T.C.K (12 tuổi) vẫn còn run sợ khi kể lại tình huống mở cửa cứu bạn trong khi nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở P.Thành Nhất, Đắk Lắk (thuộc TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ) gõ cửa phía ngoài.

Cháu K. kể lại, vào lúc đêm khuya, K. nghe được tiếng la hét của nhà bên cạnh. Một lúc sau, cháu nghe tiếng đập cửa kêu cứu ở phía sau nhà. Lúc này, K. mở cửa để cháu T.T.P (12 tuổi, thành viên trong gia đình có 3 người tử vong) vào nhà.

"Khi cháu mở cửa, cháu thấy P. chảy máu rất nhiều, ở cánh tay bị đứt thấu xương. Cháu đem bạn vào giường nghỉ ngơi, khóa chặt cửa mặc dù người kia vẫn gõ cửa phía ngoài", cháu K. run rẩy kể lại.

Cháu K. run rẩy kể lại tình huống mở cửa cứu bạn thoát khỏi sự truy đuổi của nghi phạm - Ảnh: Báo Thanh Niên

Cháu K. cho biết thêm, thấy bạn P. yếu ớt nên cháu đã lấy nước cho bạn uống. Đến khoảng 3 giờ sáng, khi có cán bộ công an đến thì cháu K. mở cửa để đưa P. đi cấp cứu.

Khu vực cháu P. leo tường để thoát sự truy đuổi của nghi phạm cao khoảng 2m. Tại bờ tường nhà nạn nhân có thang nối với nhà hàng xóm nên cháu P. mới thoát nạn.

Cháu T. thoát nạn khi leo qua bờ tường bên cạnh nhà - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ VietNamNet, trưa 13/9, Cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang lấy lời khai ban đầu của Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk). Thuận là nghi phạm chính trong vụ thảm án kinh hoàng khiến 3 người tử vong.

Sau khi bị bắt giữ, đối tượng Thuận đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai, Thuận và chị Nguyễn Thị Kim H. sống chung như vợ chồng và có một con chung 3 tuổi.

Trong nhiều năm chung sống, Thuận thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với chị H., dẫn đến căng thẳng trong quan hệ gia đình. Đặc biệt, gần đây, do ghen tuông và cảm thấy bị gia đình chị H. coi thường, nhất là khi mẹ của chị không cho ở chung nhà, Thuận đã nhiều lần tìm đến gây sự. Khoảng hai ngày trước khi vụ án xảy ra, Thuận đã nhiều lần đến nhà chị H. để yêu cầu nói chuyện nhưng đều bị từ chối.

Khu vực gần hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Khoảng 23h ngày 12/9, Thuận tiếp tục tìm đến, gõ cửa đòi gặp. Khi em của chị H. mở cửa, Thuận đã dùng búa tấn công, sau đó kéo nạn nhân ra ngoài đường và dùng dao đâm tử vong tại chỗ.

Thuận tiếp tục xông vào nhà, lần lượt sát hại mẹ chị H., chị H. và con riêng của người phụ nữ này. May mắn, cháu trai kịp chạy sang nhà hàng xóm và được đưa đi cấp cứu, thoát chết trong gang tấc.

Sau khi gây án, Thuận đã bình tĩnh kéo thi thể chị H. vào nhà, dùng nước rửa vết máu rồi bỏ trốn bằng xe máy.

Quá trình tẩu thoát, Thuận đã cướp một chiếc xe SH của người dân, sử dụng áo chống nắng của phụ nữ để ngụy trang.

Tuy nhiên, Thuận đã bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn cách hiện trường 5km. Chiếc xe SH bị cướp cũng đã được thu hồi.